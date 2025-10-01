Xbox Game Pass: Neuer Umsatzrekord im letzten Geschäftsjahr

Aus wirtschaftlicher Sicht ist der Xbox Game Pass für Microsoft rentabel. Im vergangenen Geschäftsjahr erreichte man mit dem Abonnementdienst sogar einen neuen Rekordwert.
Xbox Präsidentin Sarah Bond sagt in einem Gespräch während der Tokyo Game Show gegenüber Game Watch, dass man einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar erreicht habe.
Das Geschäft mit dem Xbox Game Pass sei demnach profitabel. Es kommen zudem immer mehr Entwickler dazu, wodurch auch die Auszahlungen steigen.
„Der Umsatz mit Xbox Game Pass erreichte im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordwert von 5 Milliarden US-Dollar. Es handelt sich um ein profitables Geschäft.“
„Darüber hinaus schließen sich immer mehr Entwickler Xbox Game Pass an, und die Zahlungen an die Entwickler steigen, sodass wir glauben, dass es auch für die Entwickler ein gutes Geschäft ist.“
Grade über die Gamestar gehört, das GP Ultimate bis zu 26,- Euro kosten wird.
So viel zu eurem Edelpass.
Stimmt das jetzt?
Gerüchte oder echte Insider Infos?
Noch ist das nicht bestätigt aber die Preiserhöhung wäre an sich schon ziemlich hoch. Hätte eher gedacht man macht das schrittweise um 2€
Fast richtig. Ultimate kostet nun 26,99 € pro Monat. Unverschämtheit. 😡 #boykottgamepass
Bei 5mrd Umsatz sollte man sich erwarten, dass man Profite damit macht. Es wird aber nichts von einer tatsächlichen Marge gesagt, damit kann der Gewinn auch nur bei 10€ liegen.
Wenn man davon ausgeht, dass 12 Dollar pro Abo im Monat als Umsatz hängen bleiben, wären das 144 Dollar im Jahr. Das entspräche 34,7 Millionen Abos mit Dauernutzung. Nach offiziellen Angaben sind es 35 Millionen Abos. Folglich klingt die Zahl logisch, auch wenn einige durch Tricks günstiger rankommen.
Dürfte sich ja wirklich lohnen für MS 👍.
Und dazu passend die Preise abgezogen,diese SchlitzOhren
Wahnsinniger Umsatz, 1 Milliarden für externe Games und ca 1 Milliarden für First Party Games jedes Jahr, sind ca 3 Milliarden Gewinn jährlich für MS Xbox