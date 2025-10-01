Xbox Game Pass: Neuer Umsatzrekord im letzten Geschäftsjahr

Mit 5 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Geschäftsjahr ist der Xbox Game Pass profitabel, sagt die Präsidentin von Xbox.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist der Xbox Game Pass für Microsoft rentabel. Im vergangenen Geschäftsjahr erreichte man mit dem Abonnementdienst sogar einen neuen Rekordwert.

Xbox Präsidentin Sarah Bond sagt in einem Gespräch während der Tokyo Game Show gegenüber Game Watch, dass man einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar erreicht habe.

Das Geschäft mit dem Xbox Game Pass sei demnach profitabel. Es kommen zudem immer mehr Entwickler dazu, wodurch auch die Auszahlungen steigen.

„Der Umsatz mit Xbox Game Pass erreichte im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordwert von 5 Milliarden US-Dollar. Es handelt sich um ein profitables Geschäft.“ „Darüber hinaus schließen sich immer mehr Entwickler Xbox Game Pass an, und die Zahlungen an die Entwickler steigen, sodass wir glauben, dass es auch für die Entwickler ein gutes Geschäft ist.“

Call of Duty: Black Ops 7 Beta Freischaltcode: RW7S-YMF85-8JXP *Auf https://www.callofduty.com/de/ einlösen.