Xbox Game Pass: Neues Abo-Modell entdeckt – Cloud-Gaming könnte bald begrenzt werden

Microsoft arbeitet offenbar weiter an neuen Abo-Stufen für den Xbox Game Pass – und ein aktueller Leak sorgt jetzt für Diskussionen.

Bereits in der Vergangenheit sind durch Backend-Analysen Hinweise auf das Projekt „TRITON“ aufgetaucht.

Laut dem bekannten Dataminer redphx handelt es sich dabei um eine mögliche neue Game-Pass-Stufe, die sich stark auf First-Party-Spiele konzentriert. Dazu könnten Titel wie Halo, DOOM, Hellblade oder State of Decay gehören.

TRITON & Duet: Neue Game-Pass-Tiers in Arbeit?

Neben TRITON wurde auch ein weiterer Codename entdeckt: „Duet“. Frühere Spekulationen deuteten darauf hin, dass es sich hierbei um eine mögliche Partnerschaft mit Netflix handeln könnte. Gespräche zwischen Xbox und Netflix wurden in der Vergangenheit bereits angedeutet.

Konkrete Details dazu fehlen zwar weiterhin, doch die erneuten Funde im Backend zeigen, dass Microsoft offenbar aktiv an mehreren neuen Abo-Strukturen arbeitet.

Cloud Gaming mit Zeitlimit?

Besonders interessant ist jedoch ein neuer Hinweis: Im Zusammenhang mit TRITON und Duet wurden jetzt Verweise auf ein monatliches Zeitlimit für Xbox Cloud Gaming entdeckt.

Das würde bedeuten:

Spieler könnten nur eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Monat über die Cloud spielen

Danach wäre entweder Schluss oder ein Upgrade nötig

Ein solches Modell ist nicht neu. Dienste wie NVIDIA bieten mit GeForce Now bereits ähnliche Einschränkungen. Dort liegt das Limit im teuersten Tarif aktuell bei rund 100 Stunden pro Monat.

Was bedeutet das für Spieler?

Sollte Microsoft diesen Weg einschlagen, könnte das:

günstigere Einstiegs-Abos ermöglichen

gleichzeitig aber Einschränkungen für Vielspieler bringen

Gerade im Hinblick auf die steigenden Kosten von Cloud-Infrastruktur wäre ein solches Modell nachvollziehbar.

Noch ist nichts offiziell

Wie immer gilt: Bei diesen Informationen handelt es sich um nicht bestätigte Hinweise aus dem Backend. Microsoft selbst hat bislang keine offizielle Ankündigung zu TRITON, Duet oder möglichen Cloud-Gaming-Limits gemacht.