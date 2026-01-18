Xbox Game Pass: Neues Cloud-Werbe‑Modell soll kurz vor dem Start stehen

In den vergangenen Tagen verdichten sich Hinweise darauf, dass Xbox Cloud Gaming bald um ein neues Modell erweitert wird.
Mehrere Berichte sprechen davon, dass Microsoft eine kostenlose, werbefinanzierte Variante testet, die Spielern den Zugang zu ausgewählten Titeln ohne aktives Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement ermöglichen soll.
Das Modell würde sich bspw. an Nutzer richten, die Spiele direkt über mobile Geräte oder den PC streamen möchten, ohne eine Konsole zu besitzen.
Die neue Version soll laut den vorliegenden Informationen zeitlich begrenzte Spielsitzungen bieten. Genannt werden etwa einstündige Sessions oder ein monatliches Kontingent von mehreren Stunden. Vor dem Spiel sollen Werbeeinblendungen erscheinen, die den Zugang finanzieren. Das System würde sich damit an bestehenden Angeboten wie dem kostenlosen Tier von GeForce Now orientieren, jedoch stärker auf das Xbox-Ökosystem zugeschnitten sein.
Gleichzeitig bleibt das bestehende Modell über Xbox Game Pass Ultimate bestehen, das weiterhin unbegrenztes Cloud-Streaming ohne Werbeunterbrechungen bietet.
Die Berichte passen zu Microsofts jüngsten Aussagen über die Zukunft der eigenen Hardware. Das Unternehmen plant neue Hardware für 2026/2027, die verstärkt Cloud-Funktionen kombinieren, während klassische Konsolen weiterhin als zentrale Plattform dienen.
Die Einführung eines kostenlosen Streaming-Tiers würde diese Strategie ergänzen und das Angebot breiter aufstellen. Offizielle Details stehen noch aus, doch die aktuellen Hinweise deuten darauf hin, dass Microsoft das Cloud Gaming-Angebot in naher Zukunft deutlich ausbauen möchte.
Es kommt auf die Dauer der Werbeunterbrechung an, ob das interessant ist oder nicht.
Nein Danke. YouTube ist dank übertriebener Werbung auch schon ungenießbar geworden, den selben Weg soll das Gaming dann bitte nicht auch noch gehen. Wobei besonders EA und Ubisoft Titel ja jetzt schon voll sind von Werbung in eigener Sache für DLCs und Mikrotransaktionen.
Die haben es auch wirklich übertrieben. Genauso auch Prime. Da läuft mehr Werbung als bei RTL.
Warum Weg des Gaming? Das soll nur eine weitere von unzähligen Möglichkeiten werden. Du wirst auch weiterhin bezahlen können, um werbefrei spielen zu können.
Wenn erstmal mit der Werbung gestartet wird und sich das Ganze als Profitabel herausstellt, bleibt es nich nur bei diesem einen Einsatz von Werbung. Davon bin ich überzeugt. Also wehret den Anfängen.
Wenn ich bei einem Titel, der 70 Euro kostet, noch mit Werbemüll zugeschüttet werde, dann suche ich mir ein neues Hobby und wandere dahin, wo es keine Werbung gibt.
Vor dem Start der Spiele Session kann ich die Einblendung von Werbung verstehen. Während des Spiels kann das mehr als störend werden. Dann müsste vielleicht oben rechts eine kleine Einblendung kommen, mit dem Hinweis, dass gleich ein Werbeblock kommt.
Nebeneffekt: Für Quasi jedes der dort angebotenen Spiele wäre es eine Demo ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand. Gerade dafür fände ich es interessant.
Mich nervt schon die dämliche Werbung bei Amazon prime gut das ich auf Cloudgaming verzichten kann.
Why not
Bäh, würde ich nie im Leben nutzen. Hat irgendwie son Ramschcharakter und wertet alles schon durch seine bloße Existenz ab. Noch den allerletzten Rest irgendwie rausquetschen.
Nein danke ich will nicht mit Werbung zugepflastert werden 😱
Ich würde lieber keine Werbung haben, bis ich mein Spiel auf der Hardware starte, für die ich bezahlt habe. Und wenn dann ein Spiel startet, für das ich bezahlt habe, will ich erst Recht keine Werbung.
Ist für mich uninteressant, möchte mein Spielerlebnis nicht durch Werbung versauen.