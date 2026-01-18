Xbox Game Pass: Neues Cloud-Werbe‑Modell soll kurz vor dem Start stehen

Kostenloses Xbox Cloud Gaming: Neues Werbe‑Modell soll kurz vor dem Start stehen.

In den vergangenen Tagen verdichten sich Hinweise darauf, dass Xbox Cloud Gaming bald um ein neues Modell erweitert wird.

Mehrere Berichte sprechen davon, dass Microsoft eine kostenlose, werbefinanzierte Variante testet, die Spielern den Zugang zu ausgewählten Titeln ohne aktives Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement ermöglichen soll.

Das Modell würde sich bspw. an Nutzer richten, die Spiele direkt über mobile Geräte oder den PC streamen möchten, ohne eine Konsole zu besitzen.

Die neue Version soll laut den vorliegenden Informationen zeitlich begrenzte Spielsitzungen bieten. Genannt werden etwa einstündige Sessions oder ein monatliches Kontingent von mehreren Stunden. Vor dem Spiel sollen Werbeeinblendungen erscheinen, die den Zugang finanzieren. Das System würde sich damit an bestehenden Angeboten wie dem kostenlosen Tier von GeForce Now orientieren, jedoch stärker auf das Xbox-Ökosystem zugeschnitten sein.

Gleichzeitig bleibt das bestehende Modell über Xbox Game Pass Ultimate bestehen, das weiterhin unbegrenztes Cloud-Streaming ohne Werbeunterbrechungen bietet.

Die Berichte passen zu Microsofts jüngsten Aussagen über die Zukunft der eigenen Hardware. Das Unternehmen plant neue Hardware für 2026/2027, die verstärkt Cloud-Funktionen kombinieren, während klassische Konsolen weiterhin als zentrale Plattform dienen.

Die Einführung eines kostenlosen Streaming-Tiers würde diese Strategie ergänzen und das Angebot breiter aufstellen. Offizielle Details stehen noch aus, doch die aktuellen Hinweise deuten darauf hin, dass Microsoft das Cloud Gaming-Angebot in naher Zukunft deutlich ausbauen möchte.