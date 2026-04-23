Xbox Game Pass: Neues Microsoft-Spiel startet heute direkt im Abo

Xbox Game Pass erweitert das Angebot am 23. April mit einem neuen Microsoft-Spiel!

Der Xbox Game Pass bekommt heute Zuwachs: Kiln erscheint am 23. April 2026 direkt im Abo.

Der Titel ist für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC verfügbar und steht Abonnenten von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass zur Verfügung.

Xbox Game Pass – April 2026

23. April 2026 – Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch wird das verrückte Spiel heute ausprobieren?