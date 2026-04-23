Xbox Game Pass: Neues Microsoft-Spiel startet heute direkt im Abo

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Xbox Game Pass erweitert das Angebot am 23. April mit einem neuen Microsoft-Spiel!

Der Xbox Game Pass bekommt heute Zuwachs: Kiln erscheint am 23. April 2026 direkt im Abo.

Der Titel ist für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC verfügbar und steht Abonnenten von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass zur Verfügung.

Xbox Game Pass – April 2026

  • 23. April 2026 – Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch wird das verrückte Spiel heute ausprobieren?

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8 Kommentare Added

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  2. RappScallion 37780 XP Bobby Car Rennfahrer | 23.04.2026 - 06:19 Uhr

    Heute zwar noch nicht, aber am Samstag werd ich hoffentlich mit meinem Sohn zusammen damit Spaß haben. Ich erhoffe mir eine ähnliche Gaudi wie bei Gang Beasts, Rubber Bandits oder Spiderheck. Bin gespannt, ob es was taugt.

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  4. shadow moses 477050 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 23.04.2026 - 06:40 Uhr

    Kann sein, dass ich mich irre, ab das dürfte vermutlich ziemlich untergehen. Es sieht aber auch nicht so aus als ob es ein großes Budget gehabt hätte.

    Für mich ist es nichts.

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  7. ZombieGott79 93280 XP Posting Machine Level 2 | 23.04.2026 - 06:51 Uhr

    Mal schauen , es sieht jetzt nicht nach ein gutes Spiel aus . Werde es aber eine Chance geben 😉

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