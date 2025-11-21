Xbox Game Pass: Neun neue Spiele erscheinen zum Release im Abo

Neun neue Spiele aus der Xbox Partner Preview erscheinen zum Release im Abonnement – zwei davon sind sogar schon spielbar!

Auf der Xbox Partner Preview zeigte Microsoft Spiele von Drittanbietern. Für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate hat sich das Zuschauen besonders gelohnt: denn neun der zeigten Spiele werden zum Release direkt im Abo abrufbar sein. Obendrein sind alle Titel via Xbox Play Anywhere feature spielbar.

Mit Cloverpit und Total Chaos sind zwei Spiele ab sofort abrufbar. Schaut euch die Liste aller Spielen aus der Xbox Partner Preview an.

Day One Veröffentlichungen im Game Pass

Armatus (2026)

Armatus ist ein Third-Person-Roguelite-Shooter, der in den von Dämonen verseuchten Ruinen von Paris spielt. Als letzter übernatürlicher Krieger eines alten Ordens, bewaffnet mit mächtigen Schusswaffen und unglaublichen himmlischen Kräften, durchsucht ihr die Stadt auf der Suche nach einem verlorenen Tor zum Himmel – dem Sunless Gate.

Cloverpit (JETZT VERFÜGBAR)

CloverPit sperrt euch in eine rostige Zelle mit einem Spielautomaten und einem Geldautomaten, in der die Spieler ihre Schulden abbezahlen müssen oder in den Ruin stürzen – im wahrsten Sinne des Wortes. Manipuliert den Spielautomaten, um zusätzliche Münzen zu verdienen. Dreht die Chancen zu euren Gunsten mit verschiedenen Preisen und Reizen, die große Kombos auslösen, die sich zu einer schillernden Glückssträhne auswachsen. Beugt die Regeln, brecht das Spiel und zahlt eure Schulden ab!

Crowsworn

Stilvoller Action-Platformer Crowsworn kombiniert präzise Bewegung mit flüssigem Kampf; erkundet das verfluchte Fearanndal, kämpft gegen Horden, lüftet Geheimnisse, verbessert Fähigkeiten und Ausrüstung.

Echo Generation 2 (2026)

Echo Generation 2 setzt an, wo der Vorgänger aufhört. Spieler schlüpfen in die Rolle von Jack, um eine komplett neue Dimension weit weg von Maple Town zu erkunden. Verloren zwischen den Sternen muss dieser ganz normale Vater einen Weg zurück nach Hause finden und trifft dabei auf skurrile Aliens und extraterrestische Feinde.

Erosion

Eure Tochter wurde gekidnappt. Jeder Tod kostet euch ein Jahrzehnt. Erkundet eine offene Roguelike-Welt, in der eure Handlungen die Zeitlinie neu gestalten. Schließt euch einer Sekte an, klaut ein Auto, zockt Cheddar. Sammelt über 100 Waffen und Fähigkeiten und zerstört zerstörbare Voxel-Dungeons. Kannst Könnt ihr retten, bevor die Zeit sie euch wegnimmt?

Raji: Kaliyuga

Raji: Kaliyuga, die Fortsetzung von Raji: An Ancient Epic, spielt sechs Jahre später. Die Entsiegelung des Himmels durch den Asura-Kriegsherrn Mahabalasura lässt den Konflikt im Spiel auf eine kosmische Ebene eskalieren. An dieser großen Schlacht sind nicht nur Sterbliche, sondern auch Götter, Asuras und mystische Wesen beteiligt.

Roadside Research (2026)

Roadside Research ist ein witziger Koop-Simulator, in dem ihr genau das tut, um Informationen über Menschen zu sammeln. Im Alltag seid ihr dafür verantwortlich, den Laden zu führen, die Regale zu füllen und normal zu wirken, während ihr heimlich Nachforschungen über eure Kunden anstellt. Wenn ihr jedoch zu viel Verdacht erregt, wird die Regierung auftauchen und eure irdische Mission gefährden. Das sieht nach viel Spaß aus, besonders mit Freunden.

Total Chaos (JETZT VERFÜGBAR)

Total Chaos ist ein Survival-Horror-Erlebnis der nächsten Generation, das als eines der berühmtesten DOOM II Custom WADs aller Zeiten begann… Jetzt wird es als eigenständiger Titel für moderne Plattformen wiedergeboren.

Vampire Crawlers (2026)

Erledigt weltverändernde Kombos und rast durch verseuchte Dungeons! Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard von Vampire Survivors ist ein lockerer, rundenbasierter Deckbuilder mit Roguelite-Elementen.