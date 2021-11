Xbox Game Pass: Next Space Rebels ab sofort im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Next Space Rebels ist ab sofort im Xbox Game Pass Abo erhältlich.

Falls ihr euch vom Halo Infinite Multiplayer losreißen und auch Mexiko in Forza Horizon 5 kurzzeitig den Rücken zudrehen könnt, dann schaut euch doch einmal Next Space Rebels an, das heute direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass Abo angeboten wird.

Xbox Game Pass – Neuerscheinungen November 2021

17.11.2021 – Next Space Rebels (Cloud, Xbox und PC)

Hier noch ein Trailer zum Spiel: