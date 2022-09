Xbox Game Pass: Noch ein Spiel erscheint überraschend im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Raw Fury und das Entwicklerkollektiv Geography of Robots veröffentlichen das genreübergreifende Adventure NORCO am 20. Oktober für PlayStation und Xbox Konsolen.

Das von Kritikern hochgelobte Spiel im Südstaaten-Gothic-Stil wird als digitaler Download für PlayStation 4, PlayStation 5 und die Xbox-Familie einschließlich Xbox Series S|X sowie ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass erhältlich sein.

NORCO ist ein Point-&-Click-Adventure im Südstaaten-Gothic-Stil, in dem die Spieler in die überschwemmten Vororte und Industriesümpfe eines heruntergekommenen South Louisiana eintauchen. Nach dem Tod der Mutter und dem Verschwinden des Bruders, begeben sich die Spieler mit einem flüchtigen Sicherheitsandroiden auf die Suche durch die Raffinerien, verfallene Einkaufszentren und Abwasserkanäle der Vororte von New Orleans.

NORCO ist der Debüt-Titel des Entwicklerkollektivs Geography of Robots. Der federführende Entwickler Yuts stammt aus dem echten Norco (New Orleans Refining Co), Louisiana – ein Teil der sogenannten Cancer Alley, einem Abschnitt des Mississippi, auf den ein Viertel der petrochemischen Produktion der USA entfällt. Das Spiel verbindet reale Schauplätze, persönliche Geschichten und Südstaaten-Gothic-Literatur mit einem fesselnden Original-Soundtrack, der einen Gastauftritt der Südstaaten-Metal-Band THOU enthält, zu einem einzigartigen Erlebnis.

NORCO ist bereits für Windows-PC und MacOS auf Steam, GOG und über PC Game Pass erhältlich und wird ab dem 20. Oktober für alle aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen zum digitalen Download verfügbar sein.