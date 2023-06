Xbox Game Pass: Noch eine Überraschung für Juni im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Für Juni dürfen Abonnenten zwar erfahrungsgemäß keine weiteren Spiele mehr im Xbox Game Pass erwarten. Doch mit The Bookwalker Thief of Tales gab es dennoch eine überraschende Ankündigung.

Nun folgt die zweite Überraschung. Denn wie jetzt bekannt wurde, erscheint das Action-Adventure Bramble: The Mountain King am 27. Juni für Xbox Series X|S und Xbox One im Abonnement.

Xbox Game Pass – Juni 2023

Neue Spiele kommen nicht nur regelmäßig hinzu. Von manchen Titeln müssen sich Spieler auch verabschieden. Welche Spiele als Nächstes aus dem Abo fliegen, haben wir euch hier verraten.