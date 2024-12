Xbox Game Pass: Noch mehr Call of Duty-Spiele im Store gelistet

Im Microsoft Store wurden weitere Call of Duty-Spiele hinzugefügt, darunter Call of Duty: Ghosts und Call of Duty: Advanced Warfare.

Ungewöhnliche Aktivitäten im Microsoft Store wurden in der letzten Woche entdeckt, als mehrere Spiele der Shooter-Reihe Call of Duty hinzugefügt worden sind.

Bei den Spielen handelte es sich um die Teile Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare und Call of Duty: United Offensive.

Viele deuten dies als Hinweis darauf, dass diese Teile bald in den Xbox Game Pass für Konsole und PC aufgenommen werden könnten.

Jetzt wurden vier weitere Spiele ausgemacht, die ebenfalls hinzugefügt wurden. Die Rede ist von Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: Black Ops 3, and Call of Duty: WWII.

Macht Microsoft den Abonnenten von Xbox Game Pass etwa ein Weihnachtsgeschenk, in dem alle alten Teile der Shooter-Reihe in den Game Pass aufgenommen werden?