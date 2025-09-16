Xbox Game Pass: Noch mehr Kracher landen im September im Abo

Dem Xbox Game Pass ist die Puste im September noch nicht ausgegangen, wie die weiteren Ankündigungen für diesen Monat beweisen.

Es gibt noch mehr Spiele im September mit Xbox Game Pass auf Konsole, Cloud und PC.

Heute hat Microsoft die zweite Hälfte für seine Abonnenten verkündet.

Schaut euch an, auf welche Spiele ihr euch in den nächsten Wochen noch freuen könnt.

Xbox Game Pass – September 2025

  • 17. September 2025 – Call of Duty: Modern Warfare III (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard
  • 17. September 2025 – For the King II (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard
  • 17. September 2025 – Overthrown (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard
  • 17. September 2025 – Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 18. September 2025 – Frostpunk 2 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate
  • 18. September 2025 – Wobbly Life (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
  • 19. September 2025 – Hades (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
  • 22. September 2025 – Endless Legend 2 Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 23. September 2025 – Sworn (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 25. September 2025 – Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
  • 25. September 2025 – Visions of Mana (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
  • 30. September 2025 – Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Xbox Game Pass – Oktober 2025

  • 07. Oktober 2025 – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

  1. DBGHSKuLL 17250 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.09.2025 - 17:36 Uhr

    Geht mir auf den Sack die Formulierung in der Überschrift. Alles ist immer ein Kracher.

  3. d4wGkw0n 15680 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.09.2025 - 17:50 Uhr

    Finde nur Frostpunk 2 interessant. Deep Rock Galactic wäre noch eine Überlegung wert, aber habe eh noch genug Spiele, die beendet werden wollen. 😅

  7. Ash2X 295100 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.09.2025 - 18:58 Uhr

    Freue mich schon auf Visions of Mana – ist letztes Jahr leider untergegangen 😅
    Manchmal lohnt es sich zu warten.

  8. PlayRoom 1140 XP Beginner Level 1 | 16.09.2025 - 19:01 Uhr

    Kracher :))))wie gut das ich gekündigt habe …90% davon sind Indies und belanglose Spiele.

