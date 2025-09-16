Xbox Game Pass: Noch mehr Kracher landen im September im Abo

Dem Xbox Game Pass ist die Puste im September noch nicht ausgegangen, wie die weiteren Ankündigungen für diesen Monat beweisen.

Es gibt noch mehr Spiele im September mit Xbox Game Pass auf Konsole, Cloud und PC.

Heute hat Microsoft die zweite Hälfte für seine Abonnenten verkündet.

Schaut euch an, auf welche Spiele ihr euch in den nächsten Wochen noch freuen könnt.

Xbox Game Pass – September 2025

17. September 2025 – Call of Duty: Modern Warfare III (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard

17. September 2025 – For the King II (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard

17. September 2025 – Overthrown (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard

17. September 2025 – Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

18. September 2025 – Frostpunk 2 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate

18. September 2025 – Wobbly Life (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

19. September 2025 – Hades (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

22. September 2025 – Endless Legend 2 Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

23. September 2025 – Sworn (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

25. September 2025 – Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

25. September 2025 – Visions of Mana (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

30. September 2025 – Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Xbox Game Pass – Oktober 2025

07. Oktober 2025 – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass