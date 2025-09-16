Xbox Game Pass: Noch mehr Kracher landen im September im Abo

Es gibt noch mehr Spiele im September mit Xbox Game Pass auf Konsole, Cloud und PC.
Heute hat Microsoft die zweite Hälfte für seine Abonnenten verkündet.
Schaut euch an, auf welche Spiele ihr euch in den nächsten Wochen noch freuen könnt.
Xbox Game Pass – September 2025
- 17. September 2025 – Call of Duty: Modern Warfare III (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard
- 17. September 2025 – For the King II (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard
- 17. September 2025 – Overthrown (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard
- 17. September 2025 – Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 18. September 2025 – Frostpunk 2 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate
- 18. September 2025 – Wobbly Life (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 19. September 2025 – Hades (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 22. September 2025 – Endless Legend 2 Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 23. September 2025 – Sworn (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 25. September 2025 – Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 25. September 2025 – Visions of Mana (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 30. September 2025 – Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Xbox Game Pass – Oktober 2025
- 07. Oktober 2025 – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Geht mir auf den Sack die Formulierung in der Überschrift. Alles ist immer ein Kracher.
Muss es nicht, ist völlig normal. Ein klickbarer Köder 😉
Deep Rock Galactic: Survivor werde ich mir mal genauer anschauen
Hat mir auf Steam schon mega viel Spaß gemacht. Aber ich rate von ab… übler Suchtfaktor >_<
Finde nur Frostpunk 2 interessant. Deep Rock Galactic wäre noch eine Überlegung wert, aber habe eh noch genug Spiele, die beendet werden wollen. 😅
Ah Hades kommt wieder, vielleicht spiele ich dann weiter 😀
Ich nehm alles mit
Visions of Mana werde ich mir mal anschauen 🙂
Freue mich schon auf Visions of Mana – ist letztes Jahr leider untergegangen 😅
Manchmal lohnt es sich zu warten.
Kracher :))))wie gut das ich gekündigt habe …90% davon sind Indies und belanglose Spiele.