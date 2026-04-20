Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im April im Abo

Es gibt im April noch mehr Spiele für eure Xbox Game Pass Abonnement.

Xbox Game Pass wächst weiter und erhält im April eine neue Auswahl an Spielen für Cloud, Konsole und PC. Microsoft hat heute mehrere Titel bestätigt, die in den kommenden Tagen und Wochen ins Abo aufgenommen werden.

Den Auftakt machen am 21. April 2026 gleich zwei Spiele. Little Rocket Lab und Sopa: Tale of the Stolen Potato werden für Cloud, Konsole und PC verfügbar und sind je nach Abo Modell bereits teilweise spielbar oder neu im Game Pass Premium enthalten.

Am 23. April folgt mit Kiln ein weiterer Neuzugang, der für Xbox Series X|S, Cloud und PC erscheint und direkt über Game Pass Ultimate und PC Game Pass abrufbar ist.

Nur wenige Tage später erweitert Aphelion am 28. April das Angebot und bringt ein weiteres Spiel für aktuelle Xbox Systeme und PC in den Service.

Der 30. April bringt gleich zwei weitere Ergänzungen. Mit Heroes of Might & Magic: Olden Era Game Preview startet ein klassischer Strategie Ableger im PC Bereich, während Sledding Game als Preview Version für Cloud, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Seht, was euch sonst noch im April erwartet und welches Spiel im Mai im Abo landen wird.

Xbox Game Pass – April 2026

21. April 2026 – Little Rocket Lab (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass

21. April 2026 – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass

21. April 2026 – Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

23. April 2026 – Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

28. April 2026 – Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

29. April 2026 – Trepang2 (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass

30. April 2026 – Heroes of Might & Magic: Olden Era Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30. April 2026 – Sledding Game Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30. April 2026 – TerraTech Legion (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Xbox Game Pass – Mai 2026

05. Mai 2026 – Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass