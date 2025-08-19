Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im August im Abo

Hier sind die weiteren Spiele, die Abonnenten von Xbox Game Pass im August 2025 spielen können.

Auch wenn diese Woche die Gamescom in Köln wieder ihrer Pforten öffnet, so hat euch Microsoft nicht vergessen. Soeben wurden noch mehr Spiele für den Xbox Game Pass verkündet, die ihr im August mit eurem Abonnement spielen könnt.

Xbox Game Pass – August 2025

19. August 2025 – Blacksmith Master Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

19. August 2025 – Void/Breaker (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20. August 2025 – Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard

20. August 2025 – Persona 4 Golden (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

21. August 2025 – Herdling (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

26. August 2025 – Gears of War: Reloaded (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

28. August 2025 – Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass