Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im August im Abo

Hier sind die weiteren Spiele, die Abonnenten von Xbox Game Pass im August 2025 spielen können.

Auch wenn diese Woche die Gamescom in Köln wieder ihrer Pforten öffnet, so hat euch Microsoft nicht vergessen. Soeben wurden noch mehr Spiele für den Xbox Game Pass verkündet, die ihr im August mit eurem Abonnement spielen könnt.

Xbox Game Pass – August 2025

  • 19. August 2025 – Blacksmith Master Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 19. August 2025 – Void/Breaker (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 20. August 2025 – Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard
  • 20. August 2025 – Persona 4 Golden (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
  • 21. August 2025 – Herdling (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 26. August 2025 – Gears of War: Reloaded (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 28. August 2025 – Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

  hotjoe1970 | 19.08.2025 - 17:52 Uhr

    Gears of War hat sich auch wieder erledigt. Warum nicht auch im Gamepass Standard??

  Mysterio | 19.08.2025 - 17:53 Uhr

    Sehr schön das Persona 4 wieder rein kommt. Wollte es damals nach dem dritten Teil spielen aber da war es schon aus dem Katalog geflogen

  RS85 | 19.08.2025 - 18:04 Uhr

    Gears of War: Reloaded🥰langt mir neben Aliens: Fireteam Elite was ja schon enthalten ist diesen Monat um mich glücklich zu machen💚😁👌.

  Ash2X | 19.08.2025 - 18:58 Uhr

    Ich freue mich schon auf Dragon Age Veilguard – trotz aller Kritik soll es am Ende tatsächlich richtig gut sein.

  buimui | 19.08.2025 - 19:13 Uhr

    Dragon Age werde ich definitiv mal testen. Für einen Kauf fehlten mir die Argumente.

