Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im August im Abo

Auch wenn diese Woche die Gamescom in Köln wieder ihrer Pforten öffnet, so hat euch Microsoft nicht vergessen. Soeben wurden noch mehr Spiele für den Xbox Game Pass verkündet, die ihr im August mit eurem Abonnement spielen könnt.
Xbox Game Pass – August 2025
- 19. August 2025 – Blacksmith Master Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 19. August 2025 – Void/Breaker (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 20. August 2025 – Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard
- 20. August 2025 – Persona 4 Golden (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 21. August 2025 – Herdling (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 26. August 2025 – Gears of War: Reloaded (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 28. August 2025 – Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Gears of War werd ich sicher zocken 👌.
Dragon age OK jetzt kann ich es endlich testen
Guter Monat für mich
Gears of War hat sich auch wieder erledigt. Warum nicht auch im Gamepass Standard??
Sehr schön das Persona 4 wieder rein kommt. Wollte es damals nach dem dritten Teil spielen aber da war es schon aus dem Katalog geflogen
Ich bin gerade dran und bei etwa 34 Stunden. Ist echt super. Viel Spaß damit!
Die Portable Version von Teil 3 war aber auch echt mies 😅
Gears of War: Reloaded🥰langt mir neben Aliens: Fireteam Elite was ja schon enthalten ist diesen Monat um mich glücklich zu machen💚😁👌.
Gears zock ich auch wieder. ✌🏻🎮😎
Aufjedenfall ein Gears of War geht immer🥰🤝👌.
Du sagst es. 😀🤝🏻✌🏻
Da sind wir uns wie des öfteren einig😊🤝mein Bester🎮😉✌️.
Top Monat, fast nur gute Games :O
Ich freue mich schon auf Dragon Age Veilguard – trotz aller Kritik soll es am Ende tatsächlich richtig gut sein.
Dragon Age werde ich definitiv mal testen. Für einen Kauf fehlten mir die Argumente.