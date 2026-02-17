Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Februar im Abo

Der Februar ist noch lange nicht rum, wie die Liste an Spielen zeigt, die diesen Monat ebenfalls im Xbox Game Pass landen werden.

Im Gegensatz zum aktuellen Wetter sind die Aussichten für weitere Spiele im Xbox Game Pass ganz und gar nicht trübe. Heute hat Microsoft mit einer Liste die Spiele enthüllt, die noch im Februar mit Xbox Game Pass auf Konsole, PC, via Mobile oder Handheld spielbar sind.

Außerdem gibt es schon die ersten Spiele, die im Märzim Abo abrufbar sein werden.

Xbox Game Pass – Februar 2026

17. Februar 2026 – Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17. Februar 2026 – Avowed (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

19. Februar 2026 – Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

19. Februar 2026 – EA Sports College Football 26 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate

19. Februar 2026 – The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium

24. Februar 2026 – TCG Card Shop Simulator Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

25. Februar 2026 – Dice A Million (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

26. Februar 2026 – Towerborne Release der Vollversion (Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Xbox Game Pass – März 2026

03. März 2026 – Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

03. März 2026 – Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass