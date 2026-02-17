Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Februar im Abo

Im Gegensatz zum aktuellen Wetter sind die Aussichten für weitere Spiele im Xbox Game Pass ganz und gar nicht trübe. Heute hat Microsoft mit einer Liste die Spiele enthüllt, die noch im Februar mit Xbox Game Pass auf Konsole, PC, via Mobile oder Handheld spielbar sind.
Außerdem gibt es schon die ersten Spiele, die im Märzim Abo abrufbar sein werden.
Xbox Game Pass – Februar 2026
- 17. Februar 2026 – Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 17. Februar 2026 – Avowed (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
- 19. Februar 2026 – Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 19. Februar 2026 – EA Sports College Football 26 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate
- 19. Februar 2026 – The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium
- 24. Februar 2026 – TCG Card Shop Simulator Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 25. Februar 2026 – Dice A Million (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 26. Februar 2026 – Towerborne Release der Vollversion (Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Xbox Game Pass – März 2026
- 03. März 2026 – Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 03. März 2026 – Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ging schnell mit KCD 2 nach der Ankündigung 😅 ✌🏻 bis dahin schaff ik Teil eins nit 🤣
Geht mir auch so 🤣
Kingdom Come: Deliverance II 🤯 na das is eine Ankündigung.
The Witcher drei. Na dann starte ich auf der Xbox wohl nochmal von vorne.
Ohmann… Kann bitte jemand die Zeit anhalten, damit ich da mal wieder Licht am Ende des Tunnels sehe? Wann soll ich das alles noch zocken?
Ist wohl Segen und Fluch zugleich der GP… 🙈
Blöde Luxusprobleme 😄 😅