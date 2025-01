Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Januar 2025

Autor:, in / Xbox Game Pass

Microsoft hat bekannt gebeben, welche Spiele schon bald im Xbox Game Pass Abo landen werden.

Xbox Game Pass – Januar 2025

21. Januar 2025 – Lonely Mountain: Snow Riders (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

22. Januar 2025 – Flock (Konsole) – Standard

22. Januar 2025 – Gigantic: Rampage Edition (Cloud, Konsole und PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

22. Januar 2025 – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Konsole) – Standard

22. Januar 2025 – Magical Delicacy (Konsole) – Standard

22. Januar 2025 – Tchia (Xbox Series X|S) – Standard

22. Januar 2025 – The Case of the Golden Idol (Konsole) – Standard

22. Januar 2025 – Starbound (Cloud und Konsole) – Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

28. Januar 2025 – Eternal Strands (Cloud, Konsole und PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

28. Januar 2025 – Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

29. Januar 2025 – Shady Part of Me (Cloud, Konsole und PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

30. Januar 2025 – Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole und PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

31. Januar 2025 – Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Far Cry New Dawn (Cloud, Konsole und PC) am 04. February 2025 für Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard veröffentlicht wird.