Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Januar im Abo

Microsoft hat weitere Spiele enthüllt, die im Januar in den Xbox Game Pass wandern und damit auf Konsole, PC, Cloud und auch auf Handheld‑Geräten spielbar sein werden.
Der Dienst führt damit den frischen Schwung ins neue Jahr fort und liefert erneut eine breite Mischung aus Genres, die sowohl Core‑Gamer als auch Gelegenheitsspieler abholen dürfte.
Die zusätzlichen Januar‑Spiele ergänzen das bereits bekannte Line‑up und zeigen, dass Microsoft weiterhin stark auf Vielfalt setzt.
Besonders spannend ist, dass alle neuen Titel direkt auf mehreren Plattformen verfügbar sind, was den Game Pass weiterhin zu einem der flexibelsten Abo‑Modelle im Gaming macht.
Xbox Game Pass – Januar 2026
- 20. Januar 2026 – Resident Evil Village (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 20. Januar 2026 – MIO: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 21. Januar 2026 – Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 21. Januar 2026 – RoadCraft (PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 21. Januar 2026 – Ninja Gaiden Ragebound (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 27. Januar 2026 – The Talos Principle 2 (PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 28. Januar 2026 – Anno: Mutationem (Cloud, PC und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 28. Januar 2026 – Drop Duchy (Cloud, PC und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 29. Januar 2026 – MySims: Cozy Bundle (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 29. Januar 2026 – Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Xbox Game Pass – Februar 2026
- 02. Februar 2026 – Indika (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 03. Februar 2026 – Final Fantasy II (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
62 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Ihr Abonnement wurde am Dienstag, Januar 13, 2026 erfolgreich verlängert. Am nächsten Verlängerungsdatum (Donnerstag, Februar 12, 2026) werden EUR 14.99 einschließlich Steuern belastet.“
Ich habe mir extra und zur Sicherheit mein Abo noch einmal angeschaut, siehe oben.
Leute, das ist der Wahnsinn für 14,99€, auch wenn ich mit Death Stranding nichts anfangen kann.
Wenn das so weitergeht, kann ich mir nicht Vorstellen, das es bei 14,99 für Stammkunden bleibt. Aber zur Zeit ist es wie Weihnachten, das nie endet😃
💚💚💚
Space Marine 1 fand ich damals als es rauskam echt klasse.
Teil 2 hab ich irgendwie aber die weder den Vollpreis eingesehen noch die bisherigen Angeboten.
Letztens wars nochmal ne Runde billiger und ich war echt wieder am überlegen.
Zum Glück hab ich gepasst 🙂
Sehr geil 🤗, ich habe Death Stranding noch nicht gekauft und gespielt, das wird gezockt 😊
Warhammer 40K Space Marine 2 auch im Abo 🤩, geil, habe ich durchgezockt und wieder verkauft, werde ich jetzt noch mal spielen.
Heftiger Monat. Geil 👌
Da wurde aber nochmal fett nachgelegt. Da dürfte doch für jeden was dabei sein.
Da kommen viele Spiele die ik ausprobieren möchte 😅✌🏻 danke für die Info
Leute, gebt Death Stranding eine faire Chance. Ich fands echt gelungen und mal was anderes.
Death Stranding damals direkt Release auf XB geholt, zweimal reingespielt, aber werd ich einfach nicht warm mit.
My Sims Cozy Bundle ist ganz nett, wäre aber kein Grund für mich GP zu holen.
FF II? Ist der erste Teil schon drinne?
Da hab ich auch die komplette Reihe bereits geholt.
„FF II? Ist der erste Teil schon drinne?
Da hab ich auch die komplette Reihe bereits geholt.“
Jab, Final Fantasy 1 ist aktuell drin🙂
Ach sehr cool, dann folgen sicherlich nach und nach auch die anderen~
Wieder ordentlich was drinne für GP Spieler.
Viele interessante Games dabei. Sehr schön.