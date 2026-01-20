Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Januar im Abo

Der Xbox Game Pass legt nach: weitere neue Januar‑Spiele für Konsole, PC, Cloud und Handheld bestätigt.

Microsoft hat weitere Spiele enthüllt, die im Januar in den Xbox Game Pass wandern und damit auf Konsole, PC, Cloud und auch auf Handheld‑Geräten spielbar sein werden.

Der Dienst führt damit den frischen Schwung ins neue Jahr fort und liefert erneut eine breite Mischung aus Genres, die sowohl Core‑Gamer als auch Gelegenheitsspieler abholen dürfte.

Die zusätzlichen Januar‑Spiele ergänzen das bereits bekannte Line‑up und zeigen, dass Microsoft weiterhin stark auf Vielfalt setzt.

Besonders spannend ist, dass alle neuen Titel direkt auf mehreren Plattformen verfügbar sind, was den Game Pass weiterhin zu einem der flexibelsten Abo‑Modelle im Gaming macht.

Xbox Game Pass – Januar 2026

20. Januar 2026 – Resident Evil Village (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

20. Januar 2026 – MIO: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

21. Januar 2026 – Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

21. Januar 2026 – RoadCraft (PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

21. Januar 2026 – Ninja Gaiden Ragebound (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

27. Januar 2026 – The Talos Principle 2 (PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

28. Januar 2026 – Anno: Mutationem (Cloud, PC und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

28. Januar 2026 – Drop Duchy (Cloud, PC und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

29. Januar 2026 – MySims: Cozy Bundle (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

29. Januar 2026 – Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Xbox Game Pass – Februar 2026

02. Februar 2026 – Indika (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

03. Februar 2026 – Final Fantasy II (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass