Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im März im Abo

Nach großen Releases wie Cyberpunk 2077, Planet of Lana II: Children of the Leaf oder EA Sports F1 25 hat Microsoft weitere Spiele angekündigt, die ab März im Xbox Game Pass verfügbar sein werden.
Abonnenten können die neuen Titel flexibel über Xbox Series X und Xbox Series S, PC, Cloud Streaming oder auf unterstützten Handheld-Geräten genießen. Die Auswahl bietet eine Mischung aus Action, Adventure, Sport und Simulation, sodass für jede Spielvorliebe etwas dabei ist.
Xbox Game Pass – März 2026
- 18. März 2026 – South of Midnight (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 18. März 2026 – The Alters (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 19. März 2026 – Disco Elysium (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 24. März 2026 – Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 25. März 2026 – Absolum (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 26. März 2026 – Nova Roma -Game Preview- (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 30. März 2026 – The Long Dark (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass
- 31. März 2026 – Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Xbox Game Pass – April 2026
- 02. April 2026 – Barbie Horse Trails (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 02. April 2026 – Clair Obscur Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 07. April 2026 – Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
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20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das is ein gutes lineup, top games dabei ✌🏻 danke für die Info
Top, wieder sehr starke Games dabei.
Mein Favorit, Barbie Horse Trails+_+
Disco Elysium ist so ein geniales Spiel!
Der Monat sieht ok aus, werde wohl Infinite Wealth zocken.
Wieso den expedition 33 2.04? Ich mein klar vielleicht das normale gamepass abo aber warum steht da pc in klammern? Es ist doch seit release im gamepass am pc.. ich versteh die auflistung manchmal nicht..
Ist einfach nur die Info, wo es überall im Xbox Ökosystem erhältlich ist.