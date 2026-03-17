Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im März im Abo

Microsoft hat die weiteren Neuzugänge für den Xbox Game Pass für die zweite Hälfte des Monats März verraten.

Nach großen Releases wie Cyberpunk 2077, Planet of Lana II: Children of the Leaf oder EA Sports F1 25 hat Microsoft weitere Spiele angekündigt, die ab März im Xbox Game Pass verfügbar sein werden.

Abonnenten können die neuen Titel flexibel über Xbox Series X und Xbox Series S, PC, Cloud Streaming oder auf unterstützten Handheld-Geräten genießen. Die Auswahl bietet eine Mischung aus Action, Adventure, Sport und Simulation, sodass für jede Spielvorliebe etwas dabei ist.

Xbox Game Pass – März 2026

18. März 2026 – South of Midnight (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate und PC Game Pass

18. März 2026 – The Alters (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate und PC Game Pass

19. März 2026 – Disco Elysium (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

24. März 2026 – Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

25. März 2026 – Absolum (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

26. März 2026 – Nova Roma -Game Preview- (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30. März 2026 – The Long Dark (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass

31. März 2026 – Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Xbox Game Pass – April 2026

02. April 2026 – Barbie Horse Trails (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

02. April 2026 – Clair Obscur Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate und PC Game Pass

07. April 2026 – Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass