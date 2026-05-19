Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Mai im Abo

Heute ist mit Forza Horizon 6 ein dicker Blockbuster in den Katalog des Xbox Game Pass gerauscht. Doch der Monat ist noch lange nicht vorbei.
Heute hat Microsoft die Karte aus dem Sack gelassen und die Spiele vorgestellt, die im laufenden Monat M ai ebenfalls in den Xbox Game Pass aufgenommen werden.
Auch einen kleinen Vorgeschmack auf die ersten Zugänge für Juni wurden schon verraten.
Xbox Game Pass – Mai 2026
- 19. Mai 2026 – Forza Horizon 6 (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 20. Mai 2026 – Dead Static Drive (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 20. Mai 2026 – My Friend Peppa Pig (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 20. Mai 2026 – Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 20. Mai 2026 – Remnant II (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 20. Mai 2026 – Winter Burrow (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 21. Mai 2026 – Luna Abyss (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 26. Mai 2026 – Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 27. Mai 2026 – Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 27. Mai 2026 – The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 28. Mai 2026 – Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 28. Mai 2026 – Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Xbox Game Pass – Juni 2026
- 02. Juni 2026 – Final Fantasy VI (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 02. Juni 2026 – Jurassic World Evolution 3 (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Jurassic World Evolution 3 und Escape Simulator werden auf jeden Fall gespielt!
Genau die beiden hab ich mir auch ausgeguckt. Damit müsste ich versorgt sein. Escape Room mit Level Editor klingt interessant.
Zum Glück habe ich mir Jurassic World Evolution 3 nicht gekauft 😅
Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher…
Und immer noch kein klares Datum für RV There Yet? 🙄
Langsam wirds Zeit. Der Monat is fast rum.
Da kommt ja noch ganz schön Nachschub. Von Sommerloch kann heuer jedenfalls keine Rede sein.
FF VI. Freut mich.
Echo Generation 2 und Luna Abyss wären noch interessant für mich.
Remnant II kehrt schon wieder zurück 👍.
Remnant 2 spiele ich auf jeden Fall nochmal, es war verdammt gut.
Sehr cool
Forza Horizon 6, Luna Abyss, Escape Simulator. Sind schon einige Kracher dabei🙂