Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im November im Abo

Habt ihr etwa geglaubt, da kommt nichts mehr? Hier sind die weiteren Spiele für den Xbox Game Pass im November!

Es ist Halbzeit im November und damit auch im Xbox Game Pass. Doch die verbleibenden Wochen des Monats müssen Xbox-Spieler kein Trübsal blasen, denn es wurde heute Nachschub für das Abonnement verkündet.

Freut euch im November auf diese Spiele im Xbox Game Pass:

Xbox Game Pass – November 2025

19. November 2025 – Moonlighter 2: The Endless Vault Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

19. November 2025 – Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

19. November 2025 – Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium

20. November 2025 – Monsters are Coming! Rock & Road (Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20. November 2025 – The Crew Motorfest (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

25. November 2025 – Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

25. November 2025 – Kill It With Fire! 2 (Cloud, Konsole nd PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Xbox Game Pass – Dezember 2025

01. Dezember 2025 – Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

02. Dezember 2025 – Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass