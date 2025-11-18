Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im November im Abo

Es ist Halbzeit im November und damit auch im Xbox Game Pass. Doch die verbleibenden Wochen des Monats müssen Xbox-Spieler kein Trübsal blasen, denn es wurde heute Nachschub für das Abonnement verkündet.
Freut euch im November auf diese Spiele im Xbox Game Pass:
Xbox Game Pass – November 2025
- 19. November 2025 – Moonlighter 2: The Endless Vault Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 19. November 2025 – Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
- 19. November 2025 – Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium
- 20. November 2025 – Monsters are Coming! Rock & Road (Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 20. November 2025 – The Crew Motorfest (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 25. November 2025 – Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 25. November 2025 – Kill It With Fire! 2 (Cloud, Konsole nd PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Xbox Game Pass – Dezember 2025
- 01. Dezember 2025 – Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 02. Dezember 2025 – Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
