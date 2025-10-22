Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Oktober im Abo

25 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Es wurden weitere Spiele für den Xbox Game Pass enthüllt, die im Oktober ins Abonnement aufgenommen werden.

Wer von Spielen im Game Pass nicht genug bekommt, der wird heute mit Nachschub versorgt. Microsoft wird die folgenden Spiele noch im Oktober veröffentlichen. Darunter befindet sich mit The Outer Worlds 2 ein First-Party-Highlight.

Neben den Spielen für Oktober gibt es auch einen ersten Ausblick auf Spiele für Anfang November.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

  • 22. Oktober 2025 – Commandos: Origins (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
  • 22. Oktober 2025 – Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
    Jetzt mit Game Pass Premium
  • 23. Oktober 2025 – PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 23. Oktober 2025 – Bounty Star (Cloud, PC uud Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 24. Oktober 2025 – Super Fantasy Kingdom Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 28. Oktober 2025 – Halls of Torment (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 29. Oktober 2025 – The Outer Worlds 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Xbox Game Pass – November 2025

  • 04. November 2025 – 1000xResist (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 04. November 2025 – Football Manager 26 (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 04. November 2025 – Football Manager 26 Console (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

25 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. menTa z 23705 XP Nasenbohrer Level 2 | 22.10.2025 - 15:22 Uhr

    bei so vielen neuen krachern wird es mal wieder zeit für eine preiserhöhung.

    0
  3. Robilein 1169810 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.10.2025 - 15:28 Uhr

    Was für ein Kracher-Monat mit Ninja Gaiden 4, Keeper, The Outer Worlds 2, Ball x Pit, Evil West und natürlich meinem persönlichen Highlight, dem PowerWash Simulator 2. Ab morgen wird endlich Lebenszeit mit digitalem putzen verschwendet 😂

    0
  4. EdgarAllanFloh 107100 XP Hardcore User | 22.10.2025 - 15:28 Uhr

    Mit Premium Upgrade kann man Outer Worlds 2 sogar am 24.10. schon spielen.

    Wobei ich diesen bezahlten Early Access nicht mag. Irgendwann wird der statt fünf Tage dann zwei Wochen. Danach dann einen Monat.

    2
  5. Ralle89 21660 XP Nasenbohrer Level 1 | 22.10.2025 - 15:48 Uhr

    Anfang November das Football 🏈 können sie sich meinetwegen sparen aber allen die sowas spielen viel Spaß der Rest ist auch nicht meins

    0
  6. Katanameister 226940 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.10.2025 - 16:08 Uhr

    Sind einige interessante Titel dabei, Halls of Torment werde ich auf jeden Fall auf meinem Laptop zocken, football Manager ist nichts für mich.

    0
  7. Rob Acid 14830 XP Leetspeak | 22.10.2025 - 16:23 Uhr

    Bei Keeper bin ich durch und NG4 wird gerade gespielt. Hoffentlich bin ich fertig bis OW2 rauskommt. Neben Battlefield ist nur Platz für ein weiteres Game, alles andere muss sich leider hinten anstellen.

    0
  8. Rotten 74485 XP Tastenakrobat Level 2 | 22.10.2025 - 17:04 Uhr

    Freu mich schon auf PowerWash Simulator 2 da hab ik was für zwischendurch 😅✌🏻 bin ansonsten noch gut bedient 🐙 danke für die Info

    0
  9. Kenty 226410 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.10.2025 - 17:06 Uhr

    Ich komme eh nicht mehr hinterher. Im Store gab’s gestern auch ein paar Spiele für 99 Cent, die teilweise echt gut sind. Game Pass Ultimate wird weiterhin gecancelled sobald die Preiserhöhung mein 15 Euro Abo betreffen sollte. Bis dahin spiel ich weiter Hogwarts Legacy und lass mich nicht stressen.

    Was man aber deutlich merkt am aktuellen Ultimate ist, dass die Rewards Punkte signifikant erhöht worden sind. Die nehme ich solange halt auch noch mit.

    Danach reicht mir dann das Premium Abo, weil da auch noch genug Knaller mit reinkommen und der Preis mit meinem aktuellen Preis beinahe übereinstimmt.

    0
    • Code4nvictus 2120 XP Beginner Level 1 | 22.10.2025 - 17:51 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Den Play Anywhere 1€ Sale nutzte ich auch waren echt parr interessante Titel dabei wie Vambrace Cold Soul, The Coma 2,Saint Kotar geht glaub noch 18std also falls das jemand hier liest und schnell noch zugreifen mag ^^

      0
  10. hotjoe1970 4680 XP Beginner Level 2 | 22.10.2025 - 17:17 Uhr

    Gut das ich mein Gamepass Premium jetzt gekündigt hatte. Weiterhin wieder nichts für mich dabei. Ich hatte schon eine Ahnung. Ab November ist Schluß.

    0

Hinterlasse eine Antwort