Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Oktober im Abo

Wer von Spielen im Game Pass nicht genug bekommt, der wird heute mit Nachschub versorgt. Microsoft wird die folgenden Spiele noch im Oktober veröffentlichen. Darunter befindet sich mit The Outer Worlds 2 ein First-Party-Highlight.
Neben den Spielen für Oktober gibt es auch einen ersten Ausblick auf Spiele für Anfang November.
Xbox Game Pass – Oktober 2025
- 22. Oktober 2025 – Commandos: Origins (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
- 22. Oktober 2025 – Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
Jetzt mit Game Pass Premium
- 23. Oktober 2025 – PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 23. Oktober 2025 – Bounty Star (Cloud, PC uud Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 24. Oktober 2025 – Super Fantasy Kingdom Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 28. Oktober 2025 – Halls of Torment (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 29. Oktober 2025 – The Outer Worlds 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Xbox Game Pass – November 2025
- 04. November 2025 – 1000xResist (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 04. November 2025 – Football Manager 26 (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 04. November 2025 – Football Manager 26 Console (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
bei so vielen neuen krachern wird es mal wieder zeit für eine preiserhöhung.
Bin bedient mit Ball x pit und Keeper. Ball x pit Dreh ich voll durch
Dito 😂
Aber Halls of torment habe ich gerade mal gegoogelt … Ist sowas wie Vampire survivor. 🙈 Auch übel für mich.
Ist ganz gut
Ok, ich gucke mir heute Abend denke ich noch Gameplay an. ☺️
Puh damit hatte ich ein haufen spaß auf Steam die ganzen 500 erfolge freigeschaltet 😅 hier bei dieser Version hat man regulär 50 auf 1000GS
Klingt gut, umso schlechter für mein Backlog. 😂
Was für ein Kracher-Monat mit Ninja Gaiden 4, Keeper, The Outer Worlds 2, Ball x Pit, Evil West und natürlich meinem persönlichen Highlight, dem PowerWash Simulator 2. Ab morgen wird endlich Lebenszeit mit digitalem putzen verschwendet 😂
😂🤭
Ist doch wahr. Hätte nie gedacht das ich mich mal so auf Teil 2 freuen würde. Ohne den Game Pass hätte ich den PowerWash Simulator wohl komplett verpasst. Also, danke Microsoft💚💚💚
War klar, du putzt die Pixel an der Konsole und deine Frau schrubbt die Wohnung.
Foto 🙂
So hat jeder seine Aufgabe ^^
Putzen ist doch am Ende putzen. Ob im echten Leben oder im Gaming, ich bringe so oder so Ordnung rein🤪
Na pass bloß auf das du das putzen dann nicht mit dem sharen verwechselst 🙂
Mit Premium Upgrade kann man Outer Worlds 2 sogar am 24.10. schon spielen.
Wobei ich diesen bezahlten Early Access nicht mag. Irgendwann wird der statt fünf Tage dann zwei Wochen. Danach dann einen Monat.
Echt eine Frechheit
Der macht sowieso keinen Sinn beim Zustand der heutigen Spiele, Day one Käufe genauso, lieber ein paar Monate warten und dann loslegen.
Upgrade ist bei den üblichen verdächtigen irgendwie zu teuer 🙁
Lohnt also irgendwie noch nicht.
Anfang November das Football 🏈 können sie sich meinetwegen sparen aber allen die sowas spielen viel Spaß der Rest ist auch nicht meins
Sind einige interessante Titel dabei, Halls of Torment werde ich auf jeden Fall auf meinem Laptop zocken, football Manager ist nichts für mich.
Bei Keeper bin ich durch und NG4 wird gerade gespielt. Hoffentlich bin ich fertig bis OW2 rauskommt. Neben Battlefield ist nur Platz für ein weiteres Game, alles andere muss sich leider hinten anstellen.
Freu mich schon auf PowerWash Simulator 2 da hab ik was für zwischendurch 😅✌🏻 bin ansonsten noch gut bedient 🐙 danke für die Info
Ich komme eh nicht mehr hinterher. Im Store gab’s gestern auch ein paar Spiele für 99 Cent, die teilweise echt gut sind. Game Pass Ultimate wird weiterhin gecancelled sobald die Preiserhöhung mein 15 Euro Abo betreffen sollte. Bis dahin spiel ich weiter Hogwarts Legacy und lass mich nicht stressen.
Was man aber deutlich merkt am aktuellen Ultimate ist, dass die Rewards Punkte signifikant erhöht worden sind. Die nehme ich solange halt auch noch mit.
Danach reicht mir dann das Premium Abo, weil da auch noch genug Knaller mit reinkommen und der Preis mit meinem aktuellen Preis beinahe übereinstimmt.
Den Play Anywhere 1€ Sale nutzte ich auch waren echt parr interessante Titel dabei wie Vambrace Cold Soul, The Coma 2,Saint Kotar geht glaub noch 18std also falls das jemand hier liest und schnell noch zugreifen mag ^^
Gut das ich mein Gamepass Premium jetzt gekündigt hatte. Weiterhin wieder nichts für mich dabei. Ich hatte schon eine Ahnung. Ab November ist Schluß.