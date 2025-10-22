Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele erscheinen im Oktober im Abo

Es wurden weitere Spiele für den Xbox Game Pass enthüllt, die im Oktober ins Abonnement aufgenommen werden.

Wer von Spielen im Game Pass nicht genug bekommt, der wird heute mit Nachschub versorgt. Microsoft wird die folgenden Spiele noch im Oktober veröffentlichen. Darunter befindet sich mit The Outer Worlds 2 ein First-Party-Highlight.

Neben den Spielen für Oktober gibt es auch einen ersten Ausblick auf Spiele für Anfang November.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

22. Oktober 2025 – Commandos: Origins (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

22. Oktober 2025 – Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Jetzt mit Game Pass Premium

Jetzt mit Game Pass Premium 23. Oktober 2025 – PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S Game Pass Ultimate, PC Game Pass

23. Oktober 2025 – Bounty Star (Cloud, PC uud Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

24. Oktober 2025 – Super Fantasy Kingdom Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

28. Oktober 2025 – Halls of Torment (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

29. Oktober 2025 – The Outer Worlds 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Xbox Game Pass – November 2025

04. November 2025 – 1000xResist (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

04. November 2025 – Football Manager 26 (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

04. November 2025 – Football Manager 26 Console (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass