Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele landen im Juli im Abo

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Diese Spiele erscheinen ebenfalls im Juli 2026 im Xbox Game Pass-Abonnement.

Microsoft hat die nächste Welle an Spielen für den Xbox Game Pass angekündigt. Ab sofort und in den kommenden Wochen erwarten Abonnenten zahlreiche Neuerscheinungen, darunter mehrere Day-One-Releases sowie das Remake Halo: Campaign Evolved.

Den Anfang macht bereits heute The Planet Crafter, bevor in den nächsten Tagen unter anderem Shift at Midnight, Hell is Us, Mistfall Hunter, Corsair Cove, Heretic + Hexen und Beast of Reincarnation folgen.

Halo: Campaign Evolved erscheint zum Start im Game Pass

Das Highlight der neuen Welle ist Halo: Campaign Evolved, das am 28. Juli direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird. Dabei handelt es sich um eine von Grund auf neu entwickelte Neuauflage der Kampagne von Halo: Combat Evolved.

Spieler erwartet die klassische Geschichte mit überarbeiteter HD-Grafik, modernisierten Steuerungselementen, Online-Koop für bis zu vier Spieler sowie drei zusätzlichen Missionen. Darüber hinaus verspricht Microsoft neue Waffen, Fahrzeuge und Gegner.

Weitere Day-One-Spiele folgen

Neben Halo erscheinen auch mehrere weitere Titel direkt zum Release im Xbox Game Pass. Dazu zählen das Koop-Horrorspiel Shift at Midnight, das Action-RPG Mistfall Hunter sowie Beast of Reincarnation von Game Freak, das Spieler in ein postapokalyptisches Japan entführt.

Außerdem ergänzt Heretic + Hexen ab dem 4. August die Bibliothek mit einer überarbeiteten Neuveröffentlichung der beiden klassischen Fantasy-Shooter.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Zum 31. Juli werden außerdem mehrere Titel aus dem Katalog entfernt. Betroffen sind:

  • Back to the Dawn
  • Celeste
  • Crusader Kings III
  • Mount & Blade II: Bannerlord
  • My Friendly Neighborhood
  • Rain World
  • Sniper Elite Resistance
  • Whiskerwood

 

Quelle
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12 Kommentare Added

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  3. Katanameister 505980 XP Xboxdynasty MVP Silber | 21.07.2026 - 15:15 Uhr

    Beast of Reincarnation und Halo Campaign Evolved sind hier mit Abstand am interessantesten.

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  4. Rotten 136285 XP Elite-at-Arms Silber | 21.07.2026 - 15:37 Uhr

    Freu mich schon auf Hexen, bin gespannt auf die Überarbeitung 🤔✌🏻 Halo Campaign Evolved wird auf jeden Fall gespielt 😅 danke für die Info

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  6. Mysterio 42965 XP Hooligan Schubser | 21.07.2026 - 15:49 Uhr

    Verdammt, Mount & Blade 2 geht. Das ruht bestimmt schon seit einem Jahr auf der Festplatte und ich bin nie dazu gekommen es zu spielen

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  7. LargeHenry 23670 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.07.2026 - 15:56 Uhr

    Beast of Reincarnation, Halo und vielleicht Hell is Us werde ich mir mal anschauen, sofern es die Zeit zulässt, da ich momentan mit Outer Worlds 2 beschäftigt bin. Sonst halt nach dem Urlaub.

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