Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele landen im Juni 2026 im Abo

Der Xbox Game Pass wird auch im laufenden Monat weiter mit neuen Inhalten versorgt. Trotz Sommerzeit und paralleler Großereignisse wie der Fußball-WM erweitert Microsoft das Spieleangebot im Abo weiterhin kontinuierlich.
Heute hat das Unternehmen den zweiten Schwung an Titeln bestätigt, die noch im Juni für Konsole, Cloud, PC und Handheld-Geräte im Game Pass erscheinen werden. Damit wächst das Line-up des Dienstes erneut um mehrere neue Spiele, die Abonnenten in den kommenden Tagen und Wochen erwarten.
Zusätzlich gibt Microsoft bereits einen ersten Ausblick auf den Juli, wodurch Nutzer frühzeitig eine Vorstellung davon erhalten, welche Titel im nächsten Monat im Abo landen könnten.
Xbox Game Pass – Juni 2026
- 16. Juni 2026 – Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 17. Juni 2026 – Call of Duty: Vanguard (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 18. Juni 2026 – EA Sports FC 26 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 25. Juni 2026 – Abyssus (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 30. Juni 2026 – RV There Yet? (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Xbox Game Pass – Juli 2026
- 02. Juli 2026 – Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 06. Juli 2026 – Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei Vanguard die Kampagne mal anspielen.
Bis auf Vanguard sind mir die Spiele komplett unbekannt
Nice, I’m going to squeeze Cod Vanguard in right away after I finished that dumpsterfire of Final Fantasy V Pixel Remaster. What a pain in the ass to complete☠️
Anybody in for the Vanguard Zombie achievements?
Vanguard…warum nicht mal die alten CoD-Teile (Ghosts, MW3…)?
Die ganz alten Cod Teile fehlen weiterhin.
MW1-3 oder BO1-2. die Lobbys wären wieder voller
Auf den ersten Blick nichts dabei 🤔