Xbox Game Pass: Noch mehr Spiele landen im Juni 2026 im Abo

Microsoft erweitert den Xbox Game Pass im Juni und gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Spiele im Juli.

Der Xbox Game Pass wird auch im laufenden Monat weiter mit neuen Inhalten versorgt. Trotz Sommerzeit und paralleler Großereignisse wie der Fußball-WM erweitert Microsoft das Spieleangebot im Abo weiterhin kontinuierlich.

Heute hat das Unternehmen den zweiten Schwung an Titeln bestätigt, die noch im Juni für Konsole, Cloud, PC und Handheld-Geräte im Game Pass erscheinen werden. Damit wächst das Line-up des Dienstes erneut um mehrere neue Spiele, die Abonnenten in den kommenden Tagen und Wochen erwarten.

Zusätzlich gibt Microsoft bereits einen ersten Ausblick auf den Juli, wodurch Nutzer frühzeitig eine Vorstellung davon erhalten, welche Titel im nächsten Monat im Abo landen könnten.

Xbox Game Pass – Juni 2026

16. Juni 2026 – Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17. Juni 2026 – Call of Duty: Vanguard (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

18. Juni 2026 – EA Sports FC 26 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

25. Juni 2026 – Abyssus (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

30. Juni 2026 – RV There Yet? (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Xbox Game Pass – Juli 2026

02. Juli 2026 – Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass

06. Juli 2026 – Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass