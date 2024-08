Xbox Game Pass: Noch mehr Ultimate-Vorteile

Autor:, in / Xbox Game Pass

Wer von euch ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement abgeschlossen hat, der kann sich wieder einige Vorteile sichern.

Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile

Jetzt verfügbar – Idle Champions of the Forgotten Realm: Five Champions

Schaltet fünf Champions, 80 Gold-Champion-Truhen, einen Vertrauten und einen Skin für Lae’zel frei, die ihr in Idle Champions of the Forgotten Realm verwenden könnt: Ein Strategie-Management-Spiel, das Charaktere aus dem gesamten Dungeons & Dragons-Multiversum in einem großen Abenteuer vereint.

Jetzt verfügbar – XDefiant: Crimson Pack

Diese Kombination wird euch die Augen öffnen! Das Crimson Pack enthält den Deep Red Samir Character Skin, Deep Red MP5 Weapon Skin, Ember M870 Weapon Skin, Pelagic ACR 6.8 Weapon Skin und den Amber M9 Weapon Skin.

Jetzt verfügbar – The Elder Scrolls Online: 10-Year Anniversary Pack #3

Feiert zehn Jahre Elder Scrolls Online mit dem 10-Year Anniversary Pack #3! Dieses Paket enthält 1x Schriftrolle zur Neuverteilung der Attribute und 3x Schriftrollen für Gold Coast Experience.

Was euch noch erwartet, seht ihr hier:

Und nicht vergessen, die Call of Duty: Black Ops 6 Early Access Open Beta startet am 30. August. Die Beta kann ab dem 28. August 2024 heruntergeladen werden, bevor die Open Beta mit Early Access am 30. August 2024 startet.