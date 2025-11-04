Xbox Game Pass: Nostalgie trifft Next‑Gen im neuen Werbespot

Früher am Tresen, heute mit einem Klick: Xbox Game Pass bringt die neuesten Spiele sofort zu euch, wie ein neuer Werbespot zeigt.

Der neue Werbespot des Xbox Game Pass nimmt euch mit auf eine kleine Zeitreise: Videotheken, ausleihbare Datenträger und das nervöse Warten auf die Rückgabe gehören zur Vergangenheit.

Microsoft zeigt, wie bequem Gaming heute ist — keine physischen Medien, keine Wege mehr, sondern ein ständig wachsender Katalog mit neuen Spielen, den man einfach zuhause oder unterwegs entdecken kann.

Was haltet ihr von der Umsetzung des Spots und welcher Eindruck entsteht durch Microsofts Botschaft?