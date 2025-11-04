Xbox Game Pass: Nostalgie trifft Next‑Gen im neuen Werbespot

Der neue Werbespot des Xbox Game Pass nimmt euch mit auf eine kleine Zeitreise: Videotheken, ausleihbare Datenträger und das nervöse Warten auf die Rückgabe gehören zur Vergangenheit.
Microsoft zeigt, wie bequem Gaming heute ist — keine physischen Medien, keine Wege mehr, sondern ein ständig wachsender Katalog mit neuen Spielen, den man einfach zuhause oder unterwegs entdecken kann.
Was haltet ihr von der Umsetzung des Spots und welcher Eindruck entsteht durch Microsofts Botschaft?
10 Kommentare
This Is How We Play Now solange bis die Server wieder abschmieren dann spielt keiner mehr.
Finde ihn nicht gut 🤷♂️
… und wen genau will man jetzt mit welcher Intention ansprechen?
Verstehe schon, was sie mit dem Clip bezwecken wollen, nur macht das keinen guten Eindruck, den Wegfall physischer Datenträger so zu glorifizieren, könnte man eleganter lösen.
Mir gefällt die Werbung nicht gut.
Wer nach so einem Werbespot immer noch verstanden hat, dass Microsoft das Konsolenbusiness hinter sich gelassen hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen 🤷♂️
Xbox sollte wieder jeden Monat ein Spiel verschenken aber diesesmal ein Play Anywhere Titel.
Ich hab früher nie ein Videospiel in einer Videothek oder bei einem entsprechenden Verleiher ausgeliehen.
Hab noch in Erinnerung, dass das zur damaligen Zeit wahnsinnig teuer im Verhältnis zu meinem Taschengeld war.
Ansonsten finde ich den schleichenden Wegfall von „richtigen“ physischen Spielekopien auf der Xbox leider sehr bedauerlich. Zudem profitieren die gekauften Disks auch nicht von Play Anywhere und Co.
Ich hab mir ein paar Mal Konsolen ausgeliehen. Besonders N64 + Turok bleibt in Erinnerung
Trifft den Nagel auf den Kopf. Die Gamer von heute haben ja garkeine Ahnung wie gut sie es eigentlich haben und gerade mit dem Gamepass soviele Möglichkeiten für weníg Geld haben (Ja auch mit Preiserhöhung). Ich habe teilweise 150 Mark für ein Spiel bezahlt. Dann hatte ich nur das eine Spiel. Ich konnte nix anderes testen, spielen etc. Heute bezahl ich allgemein Kleingeld für Spiele in den Sales und werde monatlich wirklich „zugeschissen“ (im positiven Sinn) mit Gamepass und PSNPremium Spielen. Und ja ich war auch lange überzeugter Disk-Sammler und Verfechter. Aber die Wahrheit ist das diese ganze Sammlung in meinen Kisten verstaubt und in 50 Jahren wahrscheinlich einfach entsorgt wird. Das ich überall ohne viel Aufwand zocken kann was ich will…ein Traum der wahr geworden ist. <3
150DM? Hattest ein SNES?