Xbox Game Pass: Nur 30 Millionen? Neuer Bericht wirft Fragen zur Entwicklung des Abos auf

Laut einem Bericht des Wall Street Journal soll der Xbox Game Pass derzeit auf rund 30 Millionen Abonnenten kommen. Die Information stammt von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person und wurde bislang nicht offiziell von Microsoft bestätigt.

Im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard hatte Microsoft den Ausbau des Abonnementdienstes zu einer zentralen Strategie erklärt. Während des Kartellverfahrens wurden interne Dokumente öffentlich, aus denen hervorging, dass das Unternehmen für dieses Jahr mit rund 77 Millionen Game Pass-Abonnenten gerechnet hatte.

Sollte die aktuelle Zahl von etwa 30 Millionen Nutzern zutreffen, würde Microsoft dieses interne Ziel deutlich verfehlen. Gleichzeitig bleibt der Xbox Game Pass weiterhin einer der größten Gaming-Abodienste am Markt und spielt eine wichtige Rolle in Microsofts Gaming-Strategie.

Eine offizielle Stellungnahme zu den aktuellen Abonnentenzahlen liegt bislang nicht vor. Da die Information auf einer anonymen Quelle basiert, sollte sie mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Hinweis: Microsoft hat die Zahl von rund 30 Millionen Game Pass-Abonnenten bisher nicht offiziell bestätigt. Der Wert stammt laut Wall Street Journal von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person.