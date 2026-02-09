Xbox Game Pass: Nur ein Spiel fliegt raus und der Verlust hält sich in Grenzen

Nur ein einziges Game fliegt Mitte Februar aus dem Game Pass – und der Verlust hält sich in Grenzen.

In der Mitte des Monats steht im Xbox Game Pass ein besonders überschaubarer Abgang an. Am 15. Februar verlässt lediglich Madden NFL 24 den Dienst. Für euch bedeutet das eine der ruhigsten Offboarding‑Phasen seit Langem, denn sonst bleibt das Lineup vollständig erhalten.

Madden NFL 24 war auf Cloud, Konsole und PC verfügbar und bot euch die volle Bandbreite des Football-Erlebnisses. Wer noch ein paar letzte Matches absolvieren möchte, hat bis zum Stichtag Zeit. Alternativ lässt sich der Titel dauerhaft sichern, da Game Pass-Mitglieder beim Kauf bis zu zwanzig Prozent sparen können.

Dazu ist Madden NFL 26 bereits im Xbox Game Pass-Abo dank EA PLAY erhältlich. Somit könnt ihr in der aktuellen Version weitere Touchdowns im Abo landen.

Damit bleibt das Februarprogramm des Xbox Game Pass nahezu unverändert und ihr könnt euch weiterhin auf ein stabiles Angebot konzentrieren, während nur ein einziger Sporttitel die Bibliothek verlässt.