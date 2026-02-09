Xbox Game Pass: Nur ein Spiel fliegt raus und der Verlust hält sich in Grenzen

11 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Nur ein einziges Game fliegt Mitte Februar aus dem Game Pass – und der Verlust hält sich in Grenzen.

In der Mitte des Monats steht im Xbox Game Pass ein besonders überschaubarer Abgang an. Am 15. Februar verlässt lediglich Madden NFL 24 den Dienst. Für euch bedeutet das eine der ruhigsten Offboarding‑Phasen seit Langem, denn sonst bleibt das Lineup vollständig erhalten.

Madden NFL 24 war auf Cloud, Konsole und PC verfügbar und bot euch die volle Bandbreite des Football-Erlebnisses. Wer noch ein paar letzte Matches absolvieren möchte, hat bis zum Stichtag Zeit. Alternativ lässt sich der Titel dauerhaft sichern, da Game Pass-Mitglieder beim Kauf bis zu zwanzig Prozent sparen können.

Dazu ist Madden NFL 26 bereits im Xbox Game Pass-Abo dank EA PLAY erhältlich. Somit könnt ihr in der aktuellen Version weitere Touchdowns im Abo landen.

Damit bleibt das Februarprogramm des Xbox Game Pass nahezu unverändert und ihr könnt euch weiterhin auf ein stabiles Angebot konzentrieren, während nur ein einziger Sporttitel die Bibliothek verlässt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Rott 66120 XP Romper Domper Stomper | 09.02.2026 - 09:16 Uhr

    So, jetzt bitte noch den Wechsel zu F1 25 und ich bin auch glücklich 🙂

    0
  4. DrFreaK666 209845 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.02.2026 - 09:25 Uhr

    Da ich kein GP nutze, ist jedes Spiel, das den GP verlässt, kein Verlust ^^

    1

Hinterlasse eine Antwort