Xbox Game Pass: Oktober 2025 mit deutlichem Wachstum und starken Bewertungen

Mit freundlicher Unterstützung von „Baiisun“ stellen wir euch heute einen Rückblick auf den Xbox Game Pass-Monat Oktober 2025 vor. Der Xbox Game Pass blickt auf einen äußerst erfolgreichen Oktober 2025 zurück und zeigt ein deutliches Wachstum in mehreren Kategorien.

Insgesamt wurden im vergangenen Monat 19 neue Spiele in das Abo aufgenommen, die Ubisoft Classics-Spiele nicht dazugerechnet, was einem Anstieg von 47 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Im Jahresvergleich ergibt sich zudem ein Plus von 11 Spielen.

Besonders auffällig ist die Zahl der Day-One-Releases: Mit neun Spielen, die direkt zum Start im Game Pass verfügbar waren, konnte der Dienst zwei Veröffentlichungen mehr als im Vorjahr verzeichnen.

Auch die Beteiligung von Microsoft selbst nahm zu – drei der hinzugefügten Titel stammten direkt aus den Xbox Game Studios, was einem Zuwachs von zwei Spielen gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In puncto Qualität konnte der Game Pass ebenfalls überzeugen. Der höchste OpenCritic-Score lag bei 87 Punkten für Ball x Pit, während der durchschnittliche Score bei 80 Punkten lag – mit -0,71 % nur geringfügig unter dem Vorjahreswert.

Damit bestätigt sich, dass der Xbox Game Pass im Oktober 2025 nicht nur inhaltlich weiterwächst, sondern auch qualitativ auf hohem Niveau bleibt – ein starkes Signal für den fortgesetzten Erfolg des Abonnementdienstes.