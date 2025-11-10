Xbox Game Pass: Oktober 2025 mit deutlichem Wachstum und starken Bewertungen

Mit freundlicher Unterstützung von „Baiisun“ stellen wir euch heute einen Rückblick auf den Xbox Game Pass-Monat Oktober 2025 vor. Der Xbox Game Pass blickt auf einen äußerst erfolgreichen Oktober 2025 zurück und zeigt ein deutliches Wachstum in mehreren Kategorien.
Insgesamt wurden im vergangenen Monat 19 neue Spiele in das Abo aufgenommen, die Ubisoft Classics-Spiele nicht dazugerechnet, was einem Anstieg von 47 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Im Jahresvergleich ergibt sich zudem ein Plus von 11 Spielen.
Besonders auffällig ist die Zahl der Day-One-Releases: Mit neun Spielen, die direkt zum Start im Game Pass verfügbar waren, konnte der Dienst zwei Veröffentlichungen mehr als im Vorjahr verzeichnen.
Auch die Beteiligung von Microsoft selbst nahm zu – drei der hinzugefügten Titel stammten direkt aus den Xbox Game Studios, was einem Zuwachs von zwei Spielen gegenüber dem Vorjahr entspricht.
In puncto Qualität konnte der Game Pass ebenfalls überzeugen. Der höchste OpenCritic-Score lag bei 87 Punkten für Ball x Pit, während der durchschnittliche Score bei 80 Punkten lag – mit -0,71 % nur geringfügig unter dem Vorjahreswert.
Damit bestätigt sich, dass der Xbox Game Pass im Oktober 2025 nicht nur inhaltlich weiterwächst, sondern auch qualitativ auf hohem Niveau bleibt – ein starkes Signal für den fortgesetzten Erfolg des Abonnementdienstes.
Kein Grund zum Feiern, noch geht es ja wegen den günstigen Codes klar, aber das kann sich schnell ändern und dann bin ich erstmal raus bei Ultimate.
Warum sollte man nicht feiern, dass man aktuell mehr gute Spiele denn je in den GP bekommt?
Fast 30€ pro Monat für Ultimate ist im großen und ganzen einfach zu viel für ein Abo, langfristig gesehen keine gute Entwicklung.
Also geht es dir um den Preis und nicht um diese News? Wenn du dich mit Codes für 13€ pro Monat eindeckst, kannst du die vielen guten Spiele dann vielleicht doch feiern. 27 € pro Monat muss du nun wirklich nicht zahlen.
Abgesehen vom Thema Preis ist es doch besser, wenn man mehr gute Spiele reinbekommt.
Für mich kann es da keine Lobpreisung geben nach det Preiserhöhung!
Scheinen einige immer wieder zu vergessen, Fortnite und Ubi Classic raus und auf 20€ senken, dann passt es wieder.
Nur leider ist meine Zeit zum spielen nicht gestiegen, darum hab ich vom wachsenden Angebot eigentlich außer etwas mehr Auswahl nichts.
Glückwunsch. 🥳 Mein Game Pass Highlight dieses Jahr war Clair Obscur: Expedition 33. 💚
Leider immer weniger zeit, so das ich den pass gekündigt habe.
Naja, der Preis ist mit der neuen Erhöhung nun halt auch echt nicht ohne. Da muss das Angebotene auch top sein.
Für mich wird trotzdem erstmal Schluss sein mit dem Abo, zum neuen Jahr.
Ich mag den GP und fand den Katalog eigentlich immer gut, aber um den neuen Preis für mich zu rechtfertigen nutze ich das Angebot einfach zu wenig.