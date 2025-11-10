Xbox Game Pass: Oktober 2025 mit deutlichem Wachstum und starken Bewertungen

36 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Image via Baiisun

Mehr Spiele, mehr Day-One-Releases und steigende Qualität – Xbox Game Pass verzeichnet im Oktober beeindruckende Zahlen!

Mit freundlicher Unterstützung von „Baiisun“ stellen wir euch heute einen Rückblick auf den Xbox Game Pass-Monat Oktober 2025 vor. Der Xbox Game Pass blickt auf einen äußerst erfolgreichen Oktober 2025 zurück und zeigt ein deutliches Wachstum in mehreren Kategorien.

Insgesamt wurden im vergangenen Monat 19 neue Spiele in das Abo aufgenommen, die Ubisoft Classics-Spiele nicht dazugerechnet, was einem Anstieg von 47 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Im Jahresvergleich ergibt sich zudem ein Plus von 11 Spielen.

Besonders auffällig ist die Zahl der Day-One-Releases: Mit neun Spielen, die direkt zum Start im Game Pass verfügbar waren, konnte der Dienst zwei Veröffentlichungen mehr als im Vorjahr verzeichnen.

Auch die Beteiligung von Microsoft selbst nahm zu – drei der hinzugefügten Titel stammten direkt aus den Xbox Game Studios, was einem Zuwachs von zwei Spielen gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Image via Baiisun

In puncto Qualität konnte der Game Pass ebenfalls überzeugen. Der höchste OpenCritic-Score lag bei 87 Punkten für Ball x Pit, während der durchschnittliche Score bei 80 Punkten lag – mit -0,71 % nur geringfügig unter dem Vorjahreswert.

Damit bestätigt sich, dass der Xbox Game Pass im Oktober 2025 nicht nur inhaltlich weiterwächst, sondern auch qualitativ auf hohem Niveau bleibt – ein starkes Signal für den fortgesetzten Erfolg des Abonnementdienstes.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

36 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 239760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.11.2025 - 09:09 Uhr

    Kein Grund zum Feiern, noch geht es ja wegen den günstigen Codes klar, aber das kann sich schnell ändern und dann bin ich erstmal raus bei Ultimate.

    1
      • Katanameister 239760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.11.2025 - 09:51 Uhr
        Antwort auf shadow moses

        Fast 30€ pro Monat für Ultimate ist im großen und ganzen einfach zu viel für ein Abo, langfristig gesehen keine gute Entwicklung.

        1
        • shadow moses 420050 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 10.11.2025 - 09:57 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Also geht es dir um den Preis und nicht um diese News? Wenn du dich mit Codes für 13€ pro Monat eindeckst, kannst du die vielen guten Spiele dann vielleicht doch feiern. 27 € pro Monat muss du nun wirklich nicht zahlen.

          Abgesehen vom Thema Preis ist es doch besser, wenn man mehr gute Spiele reinbekommt.

          0
  2. Phonic 282385 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.11.2025 - 09:14 Uhr

    Für mich kann es da keine Lobpreisung geben nach det Preiserhöhung!

    3
    • Katanameister 239760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.11.2025 - 09:52 Uhr
      Antwort auf Phonic

      Scheinen einige immer wieder zu vergessen, Fortnite und Ubi Classic raus und auf 20€ senken, dann passt es wieder.

      2
  3. RappScallion 14320 XP Leetspeak | 10.11.2025 - 09:24 Uhr

    Nur leider ist meine Zeit zum spielen nicht gestiegen, darum hab ich vom wachsenden Angebot eigentlich außer etwas mehr Auswahl nichts.

    2
  4. Vayne1986 18095 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.11.2025 - 10:10 Uhr

    Glückwunsch. 🥳 Mein Game Pass Highlight dieses Jahr war Clair Obscur: Expedition 33. 💚

    0
  6. danbu 64990 XP Romper Stomper | 10.11.2025 - 11:13 Uhr

    Naja, der Preis ist mit der neuen Erhöhung nun halt auch echt nicht ohne. Da muss das Angebotene auch top sein.
    Für mich wird trotzdem erstmal Schluss sein mit dem Abo, zum neuen Jahr.
    Ich mag den GP und fand den Katalog eigentlich immer gut, aber um den neuen Preis für mich zu rechtfertigen nutze ich das Angebot einfach zu wenig.

    0

Hinterlasse eine Antwort