Xbox Game Pass: Output von Double Fine funktioniert gut mit Abo-Dienst

Die neueste Veröffentlichung von Double Fine, das schrullige Psychonauts 2, ist jetzt erschienen, und Tim Schafer, der Gründer des Studios, hat sich Gedanken darüber gemacht, wie es sich in die Strategie der Muttergesellschaft Microsoft einfügen wird.

Im Gespräch mit GamesIndustry Biz sprach Tim Schafer darüber, wie er sich die Zukunft von Double Fine vorstellt. Befürchtungen bezüglich der abonnementbasierten Zukunft erkennt er zwar an, sieht sie aber als unvermeidlich. Er ist überzeugt, dass die Arbeit, die Double Fine geleistet hat, gut zu Microsofts Xbox Game Pass passt und dass sie dadurch ein größeres Publikum finden werden. Die Entwicklung weiterer origineller Spiele kann so durchaus finanziell mit größeren Veröffentlichungen konkurrieren.

„Ich denke, dass alles in irgendeiner Form zu Abonnements übergeht. Das ist eine Beziehung zu den Spielern, die meiner Meinung nach für Double Fine wirklich großartig ist. Wir wollen etwas Neues, Originelles und Überraschendes machen, was bedeutet, dass die Einstiegshürde für Spieler, die nicht wissen, was das ist, höher sein könnte. Und indem wir diese Hürde finanziell senken, so dass es nicht mehr darum geht, ein Spiel für 70 Dollar zu kaufen, sondern eher um die Zeit, die man braucht, um sie herunterzuladen, weil sie alle auf Game Pass zu finden sind, denke ich, dass das eine große Chance für Double Fine-Spiele ist, ihr Publikum schneller zu finden.“