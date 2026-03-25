Xbox Game Pass: Packendes Beat ’em up trifft epische Fantasy heute im Abo

Absolum ist ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar und bringt Spieler in die lebendige Fantasy-Welt von Talamh. Entwickelt vom Dreamteam hinter legendären Side-Scrolling-Beat ’em ups, vereint das Spiel rasante Kampf-Action mit modernen Roguelike-Elementen und lässt die Atmosphäre klassischer Arcade-Hits neu aufleben.

Die Handlung spielt nach einer magischen Katastrophe, die von ehrgeizigen Zauberern verursacht wurde. Das einfache Volk begegnet allen Formen von Magie misstrauisch, während der Sonnenkönig Azra seinen Scharlachroten Orden einsetzt, um Zauberer zu versklaven und mit loyalen Prinzen über die eroberten Reiche zu herrschen. Aus den Schatten erheben sich die Hochmagierin Uchawi und eine kleine Rebellenarmee, um sich mit verbotener Magie Azras Tyrannei zu widersetzen.

Die Spieler steuern mehrere Helden durch ihre epischen Prüfungen: Galandra, eine Naturgewalt mit zerstörerischer nekromantischer Kraft; Karl, den letzten freien Zwerg Talamhs, der mit Nahkampfkombinationen und explosiver Taktik beeindruckt; sowie die geheimnisvollen Brome und Cider, die das Schicksal ihres Volkes und ihrer eigenen Seelen erforschen.

Absolum kombiniert die meisterhafte Beherrschung des Beat ’em up-Gameplays von Dotemu und Guard Crush mit Supamonks erstklassiger Grafik und Animation. Jede Spielsession bietet dank zahlreicher Pfade, unberechenbarer Begegnungen und einem dynamischen Kampfsystem neue Herausforderungen, die sowohl Geschick als auch Timing erfordern. Spieler können Kombos, magische Konter und seltene Gegenstände nutzen, um die Elitewache Azras zu besiegen.

Das Spiel unterstützt sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Modus auf der Couch, sodass Freunde ihre Fähigkeiten kombinieren und elementare Kräfte koordinieren können. Die Welt von Talamh, von den Minen von Grandery bis zu den Wäldern von Jaroba, wird von einem epischen Soundtrack untermalt, zu dem Komponisten wie Gareth Coker, Yuka Kitamura und Mick Gordon beitragen.

Absolum ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming und PC verfügbar – sowohl für Game Pass Ultimate, Game Pass Premium als auch PC Game Pass.