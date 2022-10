Xbox Game Pass: Persone 5 Royal Werbung am Times Square

Falls ihr gerade in der Ecke am Broadway und Seventh Avenue in New York City seid, dann solltet ihr an der Kreuzung nicht nur auf euer Smartphone gucken, sondern euch auch einmal die Xbox Game Pass-Werbung zu Persona 5 Royal anschaue.

Grad nicht in New York? Dann gibt es hier zumindest zwei Fotos aus einem Tweet von Aaron Greenberg:

Love seeing fans posting the Times Square spots for Persona 5 Royal in advance of launch on @Xbox this Friday. Sitting at 90+ Metacritic, what a treasure this is for #GamePass members who asked for this! 💚🤩 pic.twitter.com/GdaJNj2JB1

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) October 18, 2022