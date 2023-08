Xbox Game Pass: Phil Spencer flext im Interview

Xbox-Chef Phil Spencer gab in einem Interview eine ungewohnte Antwort auf die Frage, wie man den Xbox Game Pass an Führungskräfte verkauft.

Nicht jeder ist vom Konzept des Xbox Game Pass begeistert. Das schließt neben so manchem Gamer auch Führungskräfte in der Branche mit ein. Xbox-Chef Phil Spencer wurde dazu im Interview mit IGN befragt.

So sagte Activision CEO Bobby Kotick zuvor im Rahmen der Übernahme aus, dass es schwierig sei, ein Call of Duty in den Xbox Game Pass zu integrieren.

Auf die Frage, wie Phil Spencer das zukünftig handhaben wolle, sagte er: „Nun, es wird eine andere Person sein, die die Entscheidungen trifft.“ Dabei konnte er sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, wohl auch, weil ihm dann bewusst wurde, was und wie er es gesagt hatte.

Auch wenn wir bei der Antwort schon einige Memes vor Augen haben, hat der Mann nicht unrecht, oder?

Spencer sagte aber auch, dass nicht zwangsläufig so sei, dass jedes Spiel darauf aus ist, in den Xbox Game Pass zu kommen. Außerdem sei auch nicht der Plan, die Welt in einen Abonnement-Dienst zu verwandeln. Für manche sei der Xbox Game Pass das richtige Modell, für andere nicht, was total in Ordnung sei.