Xbox Game Pass: Pre-Load für Destroy All Humans! und Second Extinction

Der Pre-Download für Destroy All Humans! und Second Extinction ist ab sofort möglich.

Wer sich auf die Veröffentlichung von Destroy All Humans! und Second Extinction im Xbox Game Pass freut, der kann ab sofort den Pre-Download über die App starten.

Wechselt dazu in eurer App am Smartphone oder an der Xbox-Konsole selbst einfach auf den Xbox Game Pass-Bereich, dann auf bald verfügbar und schon seht ihr die beiden Spiele, die ab sofort installiert werden können.

Destroy All Humans! hat eine Größe von rund 15 GB, während Second Extinction auf schlanke 9 GB kommt. Welche Spiele euch im April noch erwarten, erfahrt ihr hier.