Xbox Game Pass: Pre-Load für dieses Strategiespiel möglich

Vorbesteller und Abonnenten von Xbox Game Pass können Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vorab herunterladen. Das actionreiche Strategiespiel wird am 19. Juli für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen.

Der Pre-Load für Kunitsu-Gami: Path of the Goddess beträgt 17,09 GB. Für 49,99 Euro könnt ihr das Spiel auch im Microsoft Store vorbestellen.

Welche Spiele in der ersten Hälfte des Monats Juli im Xbox Game Pass landen werden, das könnt ihr hier nachlesen. Es werden auch bald einige Spiele entfernt.