Xbox Game Pass: Pre-Load zu Rainbow Six Extraction kann gestartet werden

In der letzten Woche kündigte Ubisoft an, dass der taktische Shooter Rainbow Six Extraction zur Veröffentlichung am 20. Januar 2022 auch direkt mit einem Abonnement des Xbox Game Pass auf Konsole und PC spielbar sein wird.

Auf Xbox-Konsolen steht Xbox Game Pass-Besitzern schon jetzt der Pre-Load zur Verfügung.

Der Vorabdownload auf Xbox Series X|S hat eine Größe von 46,63 GB.

Natürlich ist der Pre-Load auch für Vorbesteller des Spiels möglich.