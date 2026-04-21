Xbox Game Pass: Preis für Ultimate-Abo gesenkt, Call of Duty nicht mehr Day One

Xbox senkt die Preise für Game Pass Ultimate und PC Game Pass, passt jedoch die Integration neuer Call of Duty-Titel an.

Die monatlichen Preise für Game Pass Ultimate und PC Game Pass wurden ab heute gesenkt, während gleichzeitig Änderungen bei zukünftigen Call of Duty-Veröffentlichungen bestätigt wurden.

Game Pass Ultimate kostet nun 20,99 Euro pro Monat statt zuvor 26,99 Euro. Auch der PC Game Pass wird günstiger und fällt von 14,99 Euro auf 12,99 Euro monatlich. Die Preise können je nach Region variieren.

Zeitgleich wurde eine wichtige Anpassung für kommende Call of Duty-Spiele angekündigt. Neue Titel der Reihe werden ab diesem Jahr nicht mehr direkt zum Release im Game Pass Ultimate oder PC Game Pass verfügbar sein. Stattdessen erfolgt die Aufnahme erst in der darauffolgenden Weihnachtssaison, also etwa ein Jahr nach Veröffentlichung.

Bereits enthaltene Call of Duty-Spiele bleiben weiterhin Teil der Bibliothek.

Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder behalten dennoch Zugriff auf Hunderte von Spielen auf Konsole und PC. Dazu zählen aktuelle Call of Duty-Titel, In-Game-Vorteile, Online-Multiplayer auf der Konsole sowie große Neuerscheinungen, die weiterhin direkt zum Release verfügbar sind.

Xbox erklärt die Änderungen mit der Vielfalt der Spielerschaft und deren unterschiedlichen Vorlieben. Ein einheitliches Modell sei nicht für alle optimal, weshalb die Anpassungen auf Basis des bisherigen Feedbacks vorgenommen wurden. Weitere Anpassungen könnten folgen, da weiterhin Rückmeldungen gesammelt und ausgewertet werden.