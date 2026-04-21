Xbox Game Pass: Preis für Ultimate-Abo gesenkt, Call of Duty nicht mehr Day One

Die monatlichen Preise für Game Pass Ultimate und PC Game Pass wurden ab heute gesenkt, während gleichzeitig Änderungen bei zukünftigen Call of Duty-Veröffentlichungen bestätigt wurden.
Game Pass Ultimate kostet nun 20,99 Euro pro Monat statt zuvor 26,99 Euro. Auch der PC Game Pass wird günstiger und fällt von 14,99 Euro auf 12,99 Euro monatlich. Die Preise können je nach Region variieren.
Zeitgleich wurde eine wichtige Anpassung für kommende Call of Duty-Spiele angekündigt. Neue Titel der Reihe werden ab diesem Jahr nicht mehr direkt zum Release im Game Pass Ultimate oder PC Game Pass verfügbar sein. Stattdessen erfolgt die Aufnahme erst in der darauffolgenden Weihnachtssaison, also etwa ein Jahr nach Veröffentlichung.
Bereits enthaltene Call of Duty-Spiele bleiben weiterhin Teil der Bibliothek.
Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder behalten dennoch Zugriff auf Hunderte von Spielen auf Konsole und PC. Dazu zählen aktuelle Call of Duty-Titel, In-Game-Vorteile, Online-Multiplayer auf der Konsole sowie große Neuerscheinungen, die weiterhin direkt zum Release verfügbar sind.
Xbox erklärt die Änderungen mit der Vielfalt der Spielerschaft und deren unterschiedlichen Vorlieben. Ein einheitliches Modell sei nicht für alle optimal, weshalb die Anpassungen auf Basis des bisherigen Feedbacks vorgenommen wurden. Weitere Anpassungen könnten folgen, da weiterhin Rückmeldungen gesammelt und ausgewertet werden.
152 Kommentare AddedMitdiskutieren
Grundsätzlich war irgendwie klar Microsoft wird Call of Duty aus GP rausnehmen, in Verbund mit einer doch deutlichen Preissenkung… trotzdem 21 Euro sind für viele viel Geld für einen Abodienst und für viele war gerade Call of Duty Day 1 ein Grund sich das Abo zu holen. Hier muss die Zeit zeigen wie sich Abozahlen und Call of Duty Verkäufe entwickeln.
Ich befürchte aber eher, dass Microsoft so nun langsam alle Day 1 Releases wieder entfernt oder ein Ultimate Premium Deluxe Modell um 40 Euro oder mehr einführt. Das wiederum könnte dann auch die Multiplattformstrategie betreffen, denn verkaufen sich Games nun wieder auf Xbox und PC zum Vollpreis, muss man nicht mehr bei Playstation abkassieren, zumindest nicht zur gleichen Zeit…. First Party Games auf Xbox, und ein Jahr später im Game Pass und auf PS5/6 und Switch 2, das würde Konsole in vielen Augen sehr aufwerten denke ich.
Finde ich gut, ist nur schade für die COD Spieler.
Kann ich mit Leben ,den Preis von 20,99 ist absolut in Ordnung .
Ob die Strategie aufgeht Bezweifle ich…Ich vermute es kommen mehr Kündigungen durch den Entfall von cod als Neuzugänge aufgrund der 5 Euro Reduktion.
Man, es wäre wichtig gewesen, den Preis unter 20 Euro zu drücken – rein psychologisch – also 19.90 Euro. Das macht eine Menge aus.
Du vergisst aber das du nichts Besonders bist.
Und doch, genau das vergisst du.
Im Land der Ente gingen die Preise von 29.99 auf 22.99 runter, das hier 1 Euro über einer gefühlten Preisgrenze ist einfach nur Zufall und damit bleibt mein Angangssatz erweitert :
Du bist nichts Besonderes nur weil du in Euro zahlst 🙂
Jup, und wir sind ja auch bei 22,99€ und nicht bei 23€. Also irgendwo muss auch mal Schluss sein.
Das schöne ist ja das jeder selber entscheiden darf was einem das Wert ist.
Auf jedenfall ein Signal für die richtige Richtung 👍🏼
CoD spiele ich halt schon lange nicht mehr, deshalb wäre mir das egal.
Und grundsätzlich bin ich kein Gamepass Nutzer.
Trotzdem schön das man bei Microsoft wohl doch noch nicht ganz blind und taub geworden ist.
Bisher gefällt mir alles was die Dame sagt und tut^^
Als ob sich alle nur wegen CoD Ultimate geholt haben und jahrelang treue Kunden waren. Im Gegenteil es wurde sich ein oder 3 Monate geholt um es zu spielen und dann waren sie wieder weg. 🤔
Von daher nur eine logische Konsequenz CoD Day One wieder rauszunehmen.