Xbox Game Pass: Preisänderungen nur bei neuen Abonnements

Microsoft informiert in einem Newsletter darüber, dass die Preisänderungen sich nur auf neue Xbox Game Pass-Abonnements auswirken.

Vielleicht habt ihr den Newsletter von Microsoft ebenfalls bekommen. Darin heißt es, dass sich derzeit die Preisänderungen nur auf neue Abonnements auswirken.

Solange man die automatische Verlängerung aktiviert habe, bleibe alles beim Alten. Auch so kann man „Xbox Game Pass für Konsole“ mit all seinen Vorteilen behalten. Die einzelnen Abo-Modelle haben wir euch in dieser Xbox Game Pass News vorgestellt.

Hier der Text aus dem Newsletter: „Du hast vielleicht schon von den Preisänderungen bei den Abonnements für den Xbox Game Pass gehört. Derzeit betreffen diese Erhöhungen nur neue Abonnements und wirken sich nicht auf dein laufendes Abonnement für die Region aus, in der du wohnst, solange du einen Plan mit automatischer Verlängerung hast.“ „Solltest du dich entscheiden, deinen Plan zu kündigen und einen neuen zu kaufen, wird dir der neue, aktuelle Tarif in Rechnung gestellt. Sollten sich aus irgendeinem Grund Änderungen an deinem bestehenden Konto ergeben, werden wir dich mindestens 60 Tage im Voraus benachrichtigen und du hast die Möglichkeit, deinen Abonnementplan jederzeit zu kündigen oder zu ändern.“ „Nochmals vielen Dank, dass du Mitglied im Game Pass bist. Wir werden auch in Zukunft alles daran setzen, dir qualitativ hochwertige Spiele, einen tollen Preis und ein unglaubliches Spielerlebnis zu bieten.“

Wer jetzt richtig schlau ist, der stockt jetzt noch einmal für ganze 36 Monate sein Xbox Game Pass Ultimate-Konto auf, bevor das Aufstockung-Limit kommt, und schaut sich dann nach neuen Angeboten um oder aktiviert die automatische Verlängerung, wenn das Angebot dann noch gelten sollte.