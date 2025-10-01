Xbox Game Pass: Preiserhöhung: Abo-Preis schießt auf 26,99 Euro

Der Preis für Xbox Game Pass Ultimate schießt auf unglaubliche 26,99 Euro hoch – hat dafür aber auch einiges zu bieten.

Microsoft hat heute bekannt gegeben, dass mit Essential, Premium und Ultimate drei Mitgliedsstufen für den Xbox Game Pass eingeführt werden: Essential, Premium und Ultimate.

Xbox Game Pass Core-Abonnenten werden automatisch zu Essential, Standard-Abonnenten zu Premium und Ultimate-Nutzer bleiben bei ihrem Ultimate-Abonnement.

Die oberste Stufe ist weiterhin Xbox Game Pass Ultimate, dessen Abonnement künftig mit 26,99 Euro zu Buche schlägt.

Was bietet Xbox Game Pass Ultimate?

Über 400 Spiele für Xbox, PC und Cloud

Über 75 Spiele direkt zur Veröffentlichung pro Jahr

Call of Duty

Ubisoft+ Classics

EA PLAY

Fortnite Crew (Ab November)

Cloud-Gaming in bester Qualität

In-Game-Vorteile auch für Riot Games

Online-Multiplayer für Konsole

100.000 Rewards-Punkte erspielbar

Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich.

Wie gefallen euch die neuen Xbox Game Pass-Stufen? Werdet ihr bei Ultimate bleiben oder zu Premium wechseln – oder ganz das Abo auslaufen lassen?