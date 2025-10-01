Xbox Game Pass: Preiserhöhung: Abo-Preis schießt auf 26,99 Euro

254 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Der Preis für Xbox Game Pass Ultimate schießt auf unglaubliche 26,99 Euro hoch – hat dafür aber auch einiges zu bieten.

Microsoft hat heute bekannt gegeben, dass mit Essential, Premium und Ultimate drei Mitgliedsstufen für den Xbox Game Pass eingeführt werden: Essential, Premium und Ultimate.

Xbox Game Pass Core-Abonnenten werden automatisch zu Essential, Standard-Abonnenten zu Premium und Ultimate-Nutzer bleiben bei ihrem Ultimate-Abonnement.

Die oberste Stufe ist weiterhin Xbox Game Pass Ultimate, dessen Abonnement künftig mit 26,99 Euro zu Buche schlägt.

Was bietet Xbox Game Pass Ultimate?

  • Über 400 Spiele für Xbox, PC und Cloud
  • Über 75 Spiele direkt zur Veröffentlichung pro Jahr
  • Call of Duty
  • Ubisoft+ Classics
  • EA PLAY
  • Fortnite Crew (Ab November)
  • Cloud-Gaming in bester Qualität
  • In-Game-Vorteile auch für Riot Games
  • Online-Multiplayer für Konsole
  • 100.000 Rewards-Punkte erspielbar

Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich.

Eneba hat jedoch noch Xbox Game Pass Ultimate im Angebot! Dabei kommt ihr aktuell noch auf einen deutlich besseren Preis + Gebühren je nach Zahlungsmethode.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Core

Wie gefallen euch die neuen Xbox Game Pass-Stufen? Werdet ihr bei Ultimate bleiben oder zu Premium wechseln – oder ganz das Abo auslaufen lassen?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

254 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Hattori Hanzo 26100 XP Nasenbohrer Level 3 | 01.10.2025 - 20:53 Uhr

    Wie bin ich froh hab ichs kommen sehen und bin als Hauptkonsole schon länger auf die PS gewechselt. Kauf mir auf meiner Series X nur noch die Titel die mich interessieren und alles andere spiel ich auf PS. Das war vorher 20 Jahre anders rum. Davor gabs nur PS, Nintendo, Sega.

    3
    • Laufzeitfehler 28780 XP Nasenbohrer Level 4 | 01.10.2025 - 20:56 Uhr
      Antwort auf Hattori Hanzo

      Und was hat das mit dem Abo zu tuhen?
      Glaubst du ernsthaft das die Abos bei Nintendo oder Sony nicht auch deutlich teurer werden?

      2
      • XXPS 5820 XP Beginner Level 3 | 01.10.2025 - 21:08 Uhr
        Antwort auf Laufzeitfehler

        Würde Sony ihre Abos um 50% erhöhen wäre es immer noch gui, klar, keine Day one games, aber da ist die Qualität auch etwas höher.

        2
  2. bk493 34270 XP Bobby Car Geisterfahrer | 01.10.2025 - 20:57 Uhr

    Wenn man weiterhin quasi alles spielt, was geboten wird, geht der Preis ja immer noch.
    Kann mir aber nicht vorstellen, das die große Mehrheit das Geld für Ultimate zahlen wird.

    2
    • de Maja 299035 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 01.10.2025 - 21:03 Uhr
      Antwort auf bk493

      Das lohnt sich nur als Arbeitsloser ohne Sozialleben, soviel zocken kann man gar nicht.

      1
      • bk493 34270 XP Bobby Car Geisterfahrer | 01.10.2025 - 21:05 Uhr
        Antwort auf de Maja

        Stimmt auch wieder😅
        Ich glaube nicht, das die Rechnung für MS aufgehen wird. Aber warten wir mal ab

        0
        • de Maja 299035 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 01.10.2025 - 21:08 Uhr
          Antwort auf bk493

          Japp, die nächsten Tage werden lustig, bin echt gespannt.
          Was MS noch nicht gelernt hat, man verärgert keine Gamer und das Inet ist rachsüchtig 😆

          2
          • bk493 34270 XP Bobby Car Geisterfahrer | 01.10.2025 - 21:10 Uhr
            Antwort auf de Maja

            Abschließend finde ich den Zeitpunkt auch maximal unglücklich gewählt, das anzukündigen, wenn es noch keine 48 Stunden her ist, das Sarah Bond alles als wunderbar profitabel bezeichnet hat. Kann ja irgendwas nicht stimmen😅

            0
  4. EvilGremlin 52680 XP Nachwuchsadmin 6+ | 01.10.2025 - 21:08 Uhr

    Bei aller Aufregung, sollten wir aber nicht vergessen ,dass Al Bundy 1966 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat!

    6
  5. Nibelungen86 274820 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 01.10.2025 - 21:12 Uhr

    KANN MIR JEMAND HELFEN ???

    Ich habe bei Eneba mehrere Codes gekauft, kann diese aber nicht einlösen, da steht jetzt: „erst einlösbar wenn mein Abo abgelaufen ist“ !!!
    Früher konnte man die Abos problemlos einlösen und Jahrelang stapeln, ist das jetzt nicht mehr möglich ?
    Halten die Codes dann noch bis nächstes Jahr und ich kann sie dann einlösen wenn mein altes Abo abgelaufen ist ?
    Kann mir das vielleicht jemand erklären, das wäre echt toll, Danke.

    0
    • Jack86 27520 XP Nasenbohrer Level 4 | 01.10.2025 - 21:22 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      HAst du Monatscodes gekauft oder welche die nur für Neukunden sind ? Wie lang die haltbar sind, hängt vom Anbieter ab, auf den Karten im Laden, stehts hinten drauf.

      0
    • Ryo Hazuki 97395 XP Posting Machine Level 4 | 01.10.2025 - 21:23 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      War nicht mal ein Bericht hier das man nicht mehr stapeln kann irgendwann? Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher

      0
  6. Emmerich 34685 XP Bobby Car Geisterfahrer | 01.10.2025 - 21:16 Uhr

    Da bin ich dann raus, für die Kohle Kauf ich mir die Spiele die ich toll finde lieber auf disk.

    1
  7. Jack86 27520 XP Nasenbohrer Level 4 | 01.10.2025 - 21:20 Uhr

    Sehe schon, wie die Zahlen in spätestens 2 Jahren stark fallen, wenn bei vielen der Vorrat aufgebraucht ist.

    0

Hinterlasse eine Antwort