Xbox Game Pass: Preiserhöhung: Abo-Preis schießt auf 26,99 Euro

Microsoft hat heute bekannt gegeben, dass mit Essential, Premium und Ultimate drei Mitgliedsstufen für den Xbox Game Pass eingeführt werden: Essential, Premium und Ultimate.
Xbox Game Pass Core-Abonnenten werden automatisch zu Essential, Standard-Abonnenten zu Premium und Ultimate-Nutzer bleiben bei ihrem Ultimate-Abonnement.
Die oberste Stufe ist weiterhin Xbox Game Pass Ultimate, dessen Abonnement künftig mit 26,99 Euro zu Buche schlägt.
Was bietet Xbox Game Pass Ultimate?
- Über 400 Spiele für Xbox, PC und Cloud
- Über 75 Spiele direkt zur Veröffentlichung pro Jahr
- Call of Duty
- Ubisoft+ Classics
- EA PLAY
- Fortnite Crew (Ab November)
- Cloud-Gaming in bester Qualität
- In-Game-Vorteile auch für Riot Games
- Online-Multiplayer für Konsole
- 100.000 Rewards-Punkte erspielbar
Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich.
Wie gefallen euch die neuen Xbox Game Pass-Stufen? Werdet ihr bei Ultimate bleiben oder zu Premium wechseln – oder ganz das Abo auslaufen lassen?
Wie bin ich froh hab ichs kommen sehen und bin als Hauptkonsole schon länger auf die PS gewechselt. Kauf mir auf meiner Series X nur noch die Titel die mich interessieren und alles andere spiel ich auf PS. Das war vorher 20 Jahre anders rum. Davor gabs nur PS, Nintendo, Sega.
Und was hat das mit dem Abo zu tuhen?
Glaubst du ernsthaft das die Abos bei Nintendo oder Sony nicht auch deutlich teurer werden?
Würde Sony ihre Abos um 50% erhöhen wäre es immer noch gui, klar, keine Day one games, aber da ist die Qualität auch etwas höher.
Wenn man weiterhin quasi alles spielt, was geboten wird, geht der Preis ja immer noch.
Kann mir aber nicht vorstellen, das die große Mehrheit das Geld für Ultimate zahlen wird.
Das lohnt sich nur als Arbeitsloser ohne Sozialleben, soviel zocken kann man gar nicht.
Stimmt auch wieder😅
Ich glaube nicht, das die Rechnung für MS aufgehen wird. Aber warten wir mal ab
Japp, die nächsten Tage werden lustig, bin echt gespannt.
Was MS noch nicht gelernt hat, man verärgert keine Gamer und das Inet ist rachsüchtig 😆
Abschließend finde ich den Zeitpunkt auch maximal unglücklich gewählt, das anzukündigen, wenn es noch keine 48 Stunden her ist, das Sarah Bond alles als wunderbar profitabel bezeichnet hat. Kann ja irgendwas nicht stimmen😅
Öhm, ja…, und tschöoooo 😗🤚
Bei aller Aufregung, sollten wir aber nicht vergessen ,dass Al Bundy 1966 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat!
Endlich schreibt mal jemand was gescheides😃
KANN MIR JEMAND HELFEN ???
Ich habe bei Eneba mehrere Codes gekauft, kann diese aber nicht einlösen, da steht jetzt: „erst einlösbar wenn mein Abo abgelaufen ist“ !!!
Früher konnte man die Abos problemlos einlösen und Jahrelang stapeln, ist das jetzt nicht mehr möglich ?
Halten die Codes dann noch bis nächstes Jahr und ich kann sie dann einlösen wenn mein altes Abo abgelaufen ist ?
Kann mir das vielleicht jemand erklären, das wäre echt toll, Danke.
Non Stackable 1 Monatscodes gekauft?
Hast du „non staple“ Codes gekauft? Hast du schon 36 XGPU Ultimate?
HAst du Monatscodes gekauft oder welche die nur für Neukunden sind ? Wie lang die haltbar sind, hängt vom Anbieter ab, auf den Karten im Laden, stehts hinten drauf.
War nicht mal ein Bericht hier das man nicht mehr stapeln kann irgendwann? Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher
Da bin ich dann raus, für die Kohle Kauf ich mir die Spiele die ich toll finde lieber auf disk.
Der Gamepass ultimate ist doch kostenlos mit bing rewards. Wo ist das Problem?
Aha und wie ?
Sehe schon, wie die Zahlen in spätestens 2 Jahren stark fallen, wenn bei vielen der Vorrat aufgebraucht ist.