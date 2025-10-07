Xbox Game Pass: Preiserhöhung betrifft ausschließlich Neukunden

Microsoft hat bestätigt, dass die aktuelle Preiserhöhung des Xbox Game Pass ausschließlich Neukunden betrifft.

Bestehende Mitglieder behalten vorerst ihre bisherigen Konditionen und müssen keine sofortigen Mehrkosten befürchten, wenn sie ihr Abo automatisch verlängern. Damit reagiert das Unternehmen offenbar auf die Kritik der letzten Wochen, nachdem die Preise für die neuen Game-Pass-Tarife teils deutlich angezogen hatten.

Laut Microsoft sollen die angepassten Abopreise nur für neue Spieler gelten, die sich nach dem Stichtag für einen der überarbeiteten Tarife wie Xbox Game Pass Essential, Premium oder Ultimate entscheiden.

Bestehende Abonnenten können ihre laufenden Mitgliedschaften weiterhin zu den bisherigen Preisen verlängern – solange keine Unterbrechung oder Kündigung erfolgt.

Die Entscheidung sorgt für etwas Beruhigung innerhalb der Community, nachdem die jüngsten Änderungen am Xbox Game Pass zu massiver Kritik und zahlreichen Kündigungen geführt hatten. Microsoft betont, dass mit den neuen Preisstrukturen auch ein erweiterter Leistungsumfang einhergeht, darunter mehr Day-One-Releases, zusätzliche Vorteile im Cloud-Gaming und neue Kooperationen mit Ubisoft+ Classics und EA Play.

Trotzdem bleibt abzuwarten, ob Microsoft die Preisgrenze langfristig auch für Bestandskunden halten kann oder ob in Zukunft weitere Anpassungen folgen.