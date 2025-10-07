Xbox Game Pass: Preiserhöhung betrifft ausschließlich Neukunden

Microsoft hat bestätigt, dass die aktuelle Preiserhöhung des Xbox Game Pass ausschließlich Neukunden betrifft.
Bestehende Mitglieder behalten vorerst ihre bisherigen Konditionen und müssen keine sofortigen Mehrkosten befürchten, wenn sie ihr Abo automatisch verlängern. Damit reagiert das Unternehmen offenbar auf die Kritik der letzten Wochen, nachdem die Preise für die neuen Game-Pass-Tarife teils deutlich angezogen hatten.
Laut Microsoft sollen die angepassten Abopreise nur für neue Spieler gelten, die sich nach dem Stichtag für einen der überarbeiteten Tarife wie Xbox Game Pass Essential, Premium oder Ultimate entscheiden.
Bestehende Abonnenten können ihre laufenden Mitgliedschaften weiterhin zu den bisherigen Preisen verlängern – solange keine Unterbrechung oder Kündigung erfolgt.
Die Entscheidung sorgt für etwas Beruhigung innerhalb der Community, nachdem die jüngsten Änderungen am Xbox Game Pass zu massiver Kritik und zahlreichen Kündigungen geführt hatten. Microsoft betont, dass mit den neuen Preisstrukturen auch ein erweiterter Leistungsumfang einhergeht, darunter mehr Day-One-Releases, zusätzliche Vorteile im Cloud-Gaming und neue Kooperationen mit Ubisoft+ Classics und EA Play.
Trotzdem bleibt abzuwarten, ob Microsoft die Preisgrenze langfristig auch für Bestandskunden halten kann oder ob in Zukunft weitere Anpassungen folgen.
Hab gerade mal geschaut da ich die automatische Verlängerung nicht aktiv habe jnd könnte für 12,99 diese aktivieren allerdings mit dem Hinweis das 30 Tage vorher eine Preiserhöhung angekündigt werden kann
Wer das alles noch beklatscht, dem ist echt nicht mehr zu helfen.
Kein guter Stil von Microsoft, werde das nicht mehr unterstützen, anscheinend will man bald zu Sony aufschließen in Punkto Kundenunfreundlichkeit 👎.
Unverständlich, warum das nicht direkt so kommuniziert wurde. Der Unmut und dadurch entstandene Schade ist jetzt angerichtet und viele Spieler haben sich abgewendet.
Das hätten sie besser machen müssen.
Ich hatte eh vor, es erstmal laufen zu lassen, bis ich die Änderung schwarz auf weiß habe. In der App hatte ich eine Pop Up Meldung bekommen, dass am 4.11. auf die neuen Preise umgestellt wird, aber in der Accountverwaltung steht weiterhin 14,99€.
Ich zahle die ganze Zeit nur 14,99€ habe nie das Abo neu abgeschlossen und nach der Mail die ich gestern bekommen habe bleibt es wohl auch dabei, man darf halt nur nicht abbrechen und neu starten.
Wobei das Ubisoft Classic und Fortnite kein Mehrwert darstellt, selbst das richtige Ubisoft+ würde den Anstieg nicht rechtfertigen,da man zum einen die paar guten Titel eh schon hat und zum anderen da nicht so viel gutes mit drin ist.
Lustigerweise kostet das richtige Ubisoft+ mehr als diese 15 €, die du aktuell zahlst.😅 Das ist schon sehr, sehr günstig, muss man sagen.
Gute Sache für die Bestandskunden. Blöd für jene, die direkt gekündigt haben.😅 Man kann sich allerdings eh mit Codes günstig eindecken.
Solange das Abo noch aktiv ist…kann man wohl einfach wieder zu den alten Konditionen „anlaufen“ lassen.
Wie sieht es aus, wenn man gekündigt und sich mit Codes bis 2028 eingedeckt hat?😅
Hab noch bis September 2026 und hatte automatische Abbuchung aus .
Hab es gerade angeschaltet und da kam das es nach dem Zeitraum mit 17,99€ weiter geht.
Den Aufschrei all jener die die Preiserhöhung nicht gut finden fühl ich schon lange als Sammler der keine Discs mehr vom Microsoft bekommt.
Ja schwache Leistung seitens MS… Vor allem sind die neu aufgestellten gp Modelle ziemlich unübersichtlich gestaltet für neue Kunden. Gut Vorerst bleibt das Abo dann also bestehen. Wollt eh erstmal warten was letztendlich in der account Verwaltung angezeigt wird. Vermutlich wird sich da bald noch mehr ändern. Wir werden sehen.