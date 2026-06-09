Xbox Game Pass: Preiserhöhung führte zur Abonnenten-Flucht

Mittlerweile müssen Gamer auf der ganzen Welt für ihr Hobby immer tiefer in die Tasche greifen. Spiele kosten zur Veröffentlichung teilweise 80 Euro oder mehr, Konsolen wie die Xbox Series X|S und PlayStation 5 steigen über Zeit im Preis statt günstiger zu werden.
Abonnements sind von den Preiserhöhungen ebenfalls nicht ausgeschlossen, darunter auch der Xbox Game Pass, dessen Preis im Herbst 2025 auf einen Schlag um 50 Prozent erhöht wurde.
Laut Xbox CSO Matthew Ball ging diese Maßnahme kaum überraschen nicht spurlos an den Nutzerzahlen vorbei. „Millionen von Abonnenten“ sollen damals verloren gegangen sein.
Die Abonnenten-Flucht war höchstwahrscheinlich auch einer der Gründe, warum der Preis im April wieder etwas nach unten korrigiert wurde. Neue Call of Duty-Ableger sind nun allerdings nicht mehr direkt ab Veröffentlichung Teil des Abonnements.
70 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein schöner Beweiß das der Kunde auch einen Großkonzern zum Umdenken bewegen kann.
Die Abo-Kündigungen müssen aber auch wirklich extreme Ausmaße angenommen haben, sonst wäre MS niemals zurückgerudert.
Wurde Spencer vllt hauptsächlich auch deshalb ausgetauscht ?!
War wohl der letzte tropfen der das Fass zum Überlaufen brachte.
Vote with your Wallet, immer wieder ansonsten scheißen sie irgendwann auf dich.
Und da können sich auch die Bedanken die vorher massenweise verlängert haben.
War schon gut das der Preis wieder gesunken ist 👍🏻
Tja Sony macht gerade die gleiche Erfahrung. Seit Erhöhung der PS5 Preise sind die Verkäufe um 50% eingebrochen und Xbox konnte gleichziehen.
Wer das immer entscheiden hat, ich habe keine Ahnung was sich der/diejenige damals gedacht hat!?
Eine Preiserhöhung im Rahmen wäre irgendwo verständlich. So aber hat man geerntet was man gesät hat.