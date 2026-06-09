Xbox Game Pass: Preiserhöhung führte zur Abonnenten-Flucht

Laut Xbox CSO hatte die Preiserhöhung für den Xbox Game Pass den Verlust von Millionen Abonnenten zur Folge.

Mittlerweile müssen Gamer auf der ganzen Welt für ihr Hobby immer tiefer in die Tasche greifen. Spiele kosten zur Veröffentlichung teilweise 80 Euro oder mehr, Konsolen wie die Xbox Series X|S und PlayStation 5 steigen über Zeit im Preis statt günstiger zu werden.

Abonnements sind von den Preiserhöhungen ebenfalls nicht ausgeschlossen, darunter auch der Xbox Game Pass, dessen Preis im Herbst 2025 auf einen Schlag um 50 Prozent erhöht wurde.

Laut Xbox CSO Matthew Ball ging diese Maßnahme kaum überraschen nicht spurlos an den Nutzerzahlen vorbei. „Millionen von Abonnenten“ sollen damals verloren gegangen sein.

Die Abonnenten-Flucht war höchstwahrscheinlich auch einer der Gründe, warum der Preis im April wieder etwas nach unten korrigiert wurde. Neue Call of Duty-Ableger sind nun allerdings nicht mehr direkt ab Veröffentlichung Teil des Abonnements.