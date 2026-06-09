Xbox Game Pass: Preiserhöhung führte zur Abonnenten-Flucht

70 Autor: , in News / Xbox Game Pass
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Image: KI-generiert

Laut Xbox CSO hatte die Preiserhöhung für den Xbox Game Pass den Verlust von Millionen Abonnenten zur Folge.

Mittlerweile müssen Gamer auf der ganzen Welt für ihr Hobby immer tiefer in die Tasche greifen. Spiele kosten zur Veröffentlichung teilweise 80 Euro oder mehr, Konsolen wie die Xbox Series X|S und PlayStation 5 steigen über Zeit im Preis statt günstiger zu werden.

Abonnements sind von den Preiserhöhungen ebenfalls nicht ausgeschlossen, darunter auch der Xbox Game Pass, dessen Preis im Herbst 2025 auf einen Schlag um 50 Prozent erhöht wurde.

Laut Xbox CSO Matthew Ball ging diese Maßnahme kaum überraschen nicht spurlos an den Nutzerzahlen vorbei. „Millionen von Abonnenten“ sollen damals verloren gegangen sein.

Die Abonnenten-Flucht war höchstwahrscheinlich auch einer der Gründe, warum der Preis im April wieder etwas nach unten korrigiert wurde. Neue Call of Duty-Ableger sind nun allerdings nicht mehr direkt ab Veröffentlichung Teil des Abonnements.

Quelle
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70 Kommentare Added

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  1. Hey Iceman 915605 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 09.06.2026 - 14:46 Uhr

    Ein schöner Beweiß das der Kunde auch einen Großkonzern zum Umdenken bewegen kann.

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    • Johnny2k 64505 XP Romper Stomper | 09.06.2026 - 23:14 Uhr
      Antwort auf Hey Iceman

      Die Abo-Kündigungen müssen aber auch wirklich extreme Ausmaße angenommen haben, sonst wäre MS niemals zurückgerudert.

      Wurde Spencer vllt hauptsächlich auch deshalb ausgetauscht ?!

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  2. de Maja 351365 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.06.2026 - 15:55 Uhr

    Vote with your Wallet, immer wieder ansonsten scheißen sie irgendwann auf dich.
    Und da können sich auch die Bedanken die vorher massenweise verlängert haben.

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  3. Ralle89 171465 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 09.06.2026 - 18:16 Uhr

    War schon gut das der Preis wieder gesunken ist 👍🏻

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  4. Uglycoyote 28085 XP Nasenbohrer Level 4 | 09.06.2026 - 18:52 Uhr

    Tja Sony macht gerade die gleiche Erfahrung. Seit Erhöhung der PS5 Preise sind die Verkäufe um 50% eingebrochen und Xbox konnte gleichziehen.

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  5. kleineAmeise 174240 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 09.06.2026 - 23:00 Uhr

    Wer das immer entscheiden hat, ich habe keine Ahnung was sich der/diejenige damals gedacht hat!?
    Eine Preiserhöhung im Rahmen wäre irgendwo verständlich. So aber hat man geerntet was man gesät hat.

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