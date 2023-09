Xbox Game Pass: Preiserhöhung unausweichlich, sagt Phil Spencer

Phil Spencer hat in einem Interview bekannt gegeben, dass eine Preiserhöhung im Xbox Game Pass unausweichlich sei und man sich bei Microsoft weiterhin darauf konzentrieren wird, dass der Dienst für jeden Preis einen angemessenen Wert bietet.

„Obwohl die Hauptprämisse darin besteht, mehr Wert zu bieten, denke ich, dass es unvermeidlich ist, dass der Preis in Zukunft steigen wird“, sagte Spencer.

Phil Spencer wurde auch gefragt, ob es in Zukunft unter anderem Spiele geben könnte, die nur im Xbox Game erhältlich und spielbar sein könnten und auf die Nicht-Abonnenten keinen Zugriff haben.

Phil Spencer antwortete darauf: „Nein. Das wird es nicht. Was wir anbieten wollen, ist Auswahl. Bei Xbox geht es nicht nur um Xbox Game Pass. Der wahre Erfolg von Xbox besteht darin, dass mehr Menschen Xbox spielen, sei es auf Xbox-Konsolen, auf dem PC, in der Cloud oder auf anderen Konsolen. Wir wollen die Community, die Xbox spielt, vergrößern. Ich habe nicht die Absicht, irgendetwas zu tun, was das behindern würde.“