Xbox Game Pass: Premium Abo-Modell vorgestellt – alles was ihr wissen müsst

Microsoft hat offiziell Xbox Game Pass Premium vorgestellt, das den bisherigen Game Pass Standard ersetzt. Mit dem neuen Premium-Abo erhaltet ihr Zugang zu mehr als 200 Spielen auf Konsole und PC, darunter zahlreiche moderne Klassiker und Highlights aus allen Genres.
Ein besonderes Feature ist der Zugriff auf neue Xbox-Published Games innerhalb eines Jahres nach ihrem Release, was den Service für alle spannend macht, die immer nah an aktuellen Titeln bleiben möchten. Ausgeschlossen sind jedoch alle Call of Duty-Spiele!
Neben der Spielebibliothek bietet Xbox Game Pass Premium unbegrenztes Cloud Gaming, Online-Multiplayer auf der Konsole, exklusive In-Game-Vorteile sowie die Möglichkeit, über den Microsoft Store und Rewards-System jährlich bis zu 50 US-Dollar zurückzuverdienen.
Damit richtet sich das Abo an Spieler, die ein starkes Gesamtpaket mit flexiblen Möglichkeiten suchen, ohne den vollen Umfang von Xbox Game Pass Ultimate zu benötigen. Der Preis: 12,99 € monatlich.
Xbox Game Pass Preise im Überblick
|Abo-Modell
|Monatspreis
|Inhalte & Vorteile
|Ultimate
|26,99 €
|Über 400 Spiele für Konsole & PC, mehr als 75 Day-One-Games/Jahr inkl. Call of Duty, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew (ab Nov), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 100.000 MS Rewards
|Premium
|12,99 €
|Über 200 Spiele für Konsole & PC, neue *Xbox-Spiele innerhalb eines Jahres nach Launch (*Call of Duty ausgeschlossen), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 50.000 MS Rewards
|Essential
|8,99 €
|Über 50 Spiele für Konsole & PC, Zugang zu Multiplayer und Basisfunktionen, Cloud Gaming, bis zu 25.000 MS Rewards
Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich.
Premium wäre von allen Optionen die beste für mich.
Dito…. überlege mir wenn überhaupt NUR auf dieses Abo Angebot ab und an mal einzugehen… Vor allem da ich Weder Fortnite noch CoD brauche 😵💫
Kaufe immer bei eneba,Danke für den Tip mit eurem Rabattcode
Ich denke Premium wird für mich das richtige sein
Premium ist auf jeden Fall der Königsweg geworden. Ich bleibe aber dabei, dass man die Abos nicht durchgängig braucht, sondern nur bei Bedarf abschließen sollte. Die halbe Zeit meines 3-Jahres-Abos habe ich es gar nicht genutzt, weil ich die neuen Microsoft-Titel einfach nicht gut fand.
Der größte Nutzen des Abos ist der: Man muss nicht mehr auf Vorrat Spiele günstig kaufen, die man am Ende sowieso nie spielt. Ist Flaute, schließt man einfach das Abo für ein oder zwei Monate ab. Selbst für ältere Spiele sind 13 Euro ein annehmbarer Preis zur Leihe.
Das klingt für mich am interessantesten…
Premium was sonst