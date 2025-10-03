Xbox Game Pass: Premium Abo-Modell vorgestellt – alles was ihr wissen müsst

Xbox Game Pass Premium ersetzt den Game Pass Standard und erweitert das Angebot für PC, Konsole und Cloud.

Microsoft hat offiziell Xbox Game Pass Premium vorgestellt, das den bisherigen Game Pass Standard ersetzt. Mit dem neuen Premium-Abo erhaltet ihr Zugang zu mehr als 200 Spielen auf Konsole und PC, darunter zahlreiche moderne Klassiker und Highlights aus allen Genres.

Ein besonderes Feature ist der Zugriff auf neue Xbox-Published Games innerhalb eines Jahres nach ihrem Release, was den Service für alle spannend macht, die immer nah an aktuellen Titeln bleiben möchten. Ausgeschlossen sind jedoch alle Call of Duty-Spiele!

Neben der Spielebibliothek bietet Xbox Game Pass Premium unbegrenztes Cloud Gaming, Online-Multiplayer auf der Konsole, exklusive In-Game-Vorteile sowie die Möglichkeit, über den Microsoft Store und Rewards-System jährlich bis zu 50 US-Dollar zurückzuverdienen.

Damit richtet sich das Abo an Spieler, die ein starkes Gesamtpaket mit flexiblen Möglichkeiten suchen, ohne den vollen Umfang von Xbox Game Pass Ultimate zu benötigen. Der Preis: 12,99 € monatlich.

Xbox Game Pass Preise im Überblick

Abo-Modell Monatspreis Inhalte & Vorteile Ultimate 26,99 € Über 400 Spiele für Konsole & PC, mehr als 75 Day-One-Games/Jahr inkl. Call of Duty, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew (ab Nov), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 100.000 MS Rewards Premium 12,99 € Über 200 Spiele für Konsole & PC, neue *Xbox-Spiele innerhalb eines Jahres nach Launch (*Call of Duty ausgeschlossen), Cloud Gaming, In-Game-Vorteile, bis zu 50.000 MS Rewards Essential 8,99 € Über 50 Spiele für Konsole & PC, Zugang zu Multiplayer und Basisfunktionen, Cloud Gaming, bis zu 25.000 MS Rewards

Microsoft erhöht somit die Abo-Preise für Xbox Game Pass Ultimate deutlich auf 26,99 Euro monatlich.

