Xbox Game Pass: Project Saluki deutet auf angepasstes Angebot für China hin

Xbox Game Pass könnte mit „Project Saluki“ eine speziell auf China zugeschnittene Version erhalten. Hinweise darauf liefern neue Codenamen, die in aktuellen Xbox-Insider-Builds entdeckt wurden.

Demnach handelt es sich bei „Project Saluki“ offenbar um mehrere angepasste Game-Pass-Tiers, die gezielt für den chinesischen Markt entwickelt werden. Konkrete Details sind bislang rar, jedoch deutet vieles darauf hin, dass Inhalte und Belohnungssysteme an regulatorische Vorgaben sowie regionale Spielerpräferenzen angepasst werden.

Die Expansion nach China gilt als strategisch wichtiger Schritt für Microsofts Gaming-Sparte. Der Markt zählt bereits heute zu den größten weltweit, ist für westliche Unternehmen jedoch aufgrund strenger Regularien und lokaler Anforderungen schwer zugänglich.

Microsoft verfügt bereits über eine etablierte Präsenz in China, unter anderem durch Partnerschaften mit Unternehmen wie NetEase sowie durch die Integration von Activision Blizzard. Ein lokalisierter Xbox Game Pass könnte diese Position weiter stärken und gezielt Inhalte anbieten, die den Zulassungsrichtlinien entsprechen.

Darüber hinaus könnte ein stärkerer Fokus auf Mikrotransaktionen oder Ingame-Währungen Teil des Modells sein, da diese in der Region besonders verbreitet sind. Gleichzeitig zeigt der Markt eine wachsende Nachfrage nach klassischen AAA-Erfahrungen, wie aktuelle Erfolge chinesischer Produktionen belegen.

Analysten gehen davon aus, dass China bereits in naher Zukunft zum größten Gaming-Markt der Welt aufsteigen könnte und dabei die USA überholt. Entsprechend dürfte die geplante Game-Pass-Erweiterung ein zentraler Baustein in Microsofts globaler Wachstumsstrategie sein.