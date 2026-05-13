Xbox Game Pass: Project Saluki deutet auf angepasstes Angebot für China hin

Xbox Game Pass könnte mit „Project Saluki“ eine speziell auf China zugeschnittene Version erhalten. Hinweise darauf liefern neue Codenamen, die in aktuellen Xbox-Insider-Builds entdeckt wurden.
Demnach handelt es sich bei „Project Saluki“ offenbar um mehrere angepasste Game-Pass-Tiers, die gezielt für den chinesischen Markt entwickelt werden. Konkrete Details sind bislang rar, jedoch deutet vieles darauf hin, dass Inhalte und Belohnungssysteme an regulatorische Vorgaben sowie regionale Spielerpräferenzen angepasst werden.
Die Expansion nach China gilt als strategisch wichtiger Schritt für Microsofts Gaming-Sparte. Der Markt zählt bereits heute zu den größten weltweit, ist für westliche Unternehmen jedoch aufgrund strenger Regularien und lokaler Anforderungen schwer zugänglich.
Microsoft verfügt bereits über eine etablierte Präsenz in China, unter anderem durch Partnerschaften mit Unternehmen wie NetEase sowie durch die Integration von Activision Blizzard. Ein lokalisierter Xbox Game Pass könnte diese Position weiter stärken und gezielt Inhalte anbieten, die den Zulassungsrichtlinien entsprechen.
Darüber hinaus könnte ein stärkerer Fokus auf Mikrotransaktionen oder Ingame-Währungen Teil des Modells sein, da diese in der Region besonders verbreitet sind. Gleichzeitig zeigt der Markt eine wachsende Nachfrage nach klassischen AAA-Erfahrungen, wie aktuelle Erfolge chinesischer Produktionen belegen.
Analysten gehen davon aus, dass China bereits in naher Zukunft zum größten Gaming-Markt der Welt aufsteigen könnte und dabei die USA überholt. Entsprechend dürfte die geplante Game-Pass-Erweiterung ein zentraler Baustein in Microsofts globaler Wachstumsstrategie sein.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Klingt auf jeden Fall richtig und wichtig sich weiter nach China zu orientieren. Da ist soviel Potenzial ungenutzt.
Also vermutlich nur Online Games mit Gacha elementen oder Lootboxen.
Das feiern die Asiaten 😀
Frag mich ja immer wie die sich das leisten können oder ob die Preise für den Westen höher sind.
50-200€ für neuen Char/Kleidung find ich zumindest echt hart, wenn man bedenkt wie oft neue Charas kommen und wie oft man dafür ziehen muss.
Ist auf jeden Fall richtig, das könnte zu enormen Einnahmen führen.
Wenn sie die richtigen spiele finden.
Hätte für unseren Markt gerne eine Stufe, in welcher ausschließlich die First Party Releases und Multiplayer inbegriffen sind, dafür aber dementsprechend deutlich günstiger als Ultimate.
Oder sogar ein flexibles Modell, in welchem ich mir ein oder mehrere First Party Spiele für die Laufzeit meines Abonnements aussuchen kann. Aber sowas wird mit Sicherheit nicht kommen, da es nicht lukrativ genug wäre. Man möchte die Leute ja möglichst lange binden.
Ergibt Sinn – Die Verfügbarkeit der Spiele dürfte dort auch nicht zu knapp eingeschränkt sein.
Glaubt noch einer das Sie scheitern werden wie Blizzard damals? Erst Sanktionen ohne Ende um dann in den Markt einzusteigen um Geld zu machen und die Chinesen lassen das zu? Außerdem ist das so ein Kultur Clash heftiger geht es gar nicht. Black Myth Wukong wurde gehasst und es zeigt die Kultur am Besten. Und dann kommt Microsoft mit Rainbow Halo daher? Die Zeiten wo westliche Spiele in Asien beliebt und anerkannt waren sind seit StarCraft vorbei heute wird über den Westen nur gelacht und Witze gemacht. Viele haben es versucht da der grosse Markt und das Geld lockt, doch keiner hat’s richtig geschafft und ist geblieben.