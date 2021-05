Xbox Game Pass: Psychonauts Trailer macht Appetit auf Abo-Veröffentlichung

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass lässt die Köpfe qualmen! Ein neuer Trailer macht nun Appetit auf den in Kürze erfolgenden Xbox Game Pass Release des Xbox Klassikers Psychonauts. Übernehmt in dem übersinnlichen Abenteuer die Rolle von Razputin und erforscht das Reich des inneren Geistes. So lässt sich spielend die Wartezeit auf den bald erscheinenden Nachfolger Psychonauts 2 verkürzen.

Wie ihr hier bereits erfahren konntet, erscheint Psychonauts am 13. Mai im Xbox Game Pass-Abonnement.

