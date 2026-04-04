Xbox Game Pass: Q1 2026 Recap: 51 neue Spiele, aber keine Microsoft-Releases

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Xbox Game Pass Q1 2026 Analyse: 51 neue Spiele, 12 Day-One Releases und ein durchschnittlicher OpenCritic Score von über 80.

Der Xbox Game Pass zeigt im ersten Quartal 2026 eine gemischte, aber insgesamt positive Entwicklung. Die aktuellen Zahlen geben einen klaren Überblick darüber, wie sich das Abo-Angebot sowohl in Umfang als auch in Qualität verändert hat.

Im Zeitraum von Q1 2026 wurden insgesamt 51 neue Spiele in den Service aufgenommen, was einem Anstieg von 17 Titeln im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders hervorzuheben sind dabei 12 Day-One-Releases, die direkt zum Launch im Game Pass verfügbar waren – ebenfalls ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.

Gleichzeitig fällt auf, dass im ersten Quartal kein einziges Spiel von Microsoft selbst veröffentlicht wurde. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Rückgang um vier First-Party-Titel und zeigt, dass der Zuwachs vor allem durch Partner und externe Publisher getragen wird.

Ein weiterer interessanter Punkt ist die Qualität der enthaltenen Spiele. Der höchste OpenCritic-Score im Quartal liegt bei 93, erzielt durch The Witcher 3: Wild Hunt. Der durchschnittliche OpenCritic-Wert über alle Titel hinweg liegt bei 80,1 und ist damit im Jahresvergleich um 2 Punkte gestiegen.

Zusätzlich wurden fünf sogenannte Game Previews aufgenommen, was einem Anstieg von vier Titeln im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Early-Access-ähnlichen Versionen geben Spielern die Möglichkeit, Spiele bereits vor der finalen Veröffentlichung zu testen und Feedback zu geben.

Insgesamt zeigt das Game Pass Q1 2026 Recap ein klares Bild: Während eigene Microsoft-Releases noch fehlen, wächst das Angebot an Spielen weiter, und auch die durchschnittliche Qualität der Titel bleibt auf einem hohen Niveau.

Image via Baiisun

Welches Xbox Game Pass-Spiel im ersten Quartal 2026 war bisher euer Highlight?

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47 Kommentare Added

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  3. d4wGkw0n 40580 XP Hooligan Krauler | 04.04.2026 - 22:27 Uhr

    Die Microsoft Spiele kommen noch dieses Jahr.
    Kann ja nicht jedes Quartal voll mit Microsoft Spielen sein und außerdem gab es genug gute Spiele.

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