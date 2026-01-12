Xbox Game Pass: Quarantine Zone: The Last Check ab heute im PC-Abo

Das von Brigada Games entwickelte Quarantine Zone: The Last Check ist ein apokalyptischer Verwaltungs-Simulator vor dem Hintergrund eines Zombieausbruchs.

Übernehmt die Rolle eines Regierungsagenten, der an einem kritischen Checkpoint mitten im Chaos stationiert ist, Überlebende überprüft, knappe Ressourcen verwaltet und unmögliche moralische Entscheidungen trifft, die bestimmen, wer hineingelassen wird – und wer nicht.

Zwischen dem geschickten Jonglieren mit Nahrung, Treibstoff und Verteidigungssystemen oder dem Abwehren der Zombiehorden – indem ihr eine bewaffnete Drohne einsetzt, um sie aus sicherer Entfernung auszuschalten, oder ganz nah mit eurer Seitenwaffe rangeht – werdet ihr auch mit der menschlichen Seite des Überlebens konfrontiert: Vertrauen, Verzweiflung und die nachhallenden Konsequenzen jeder Entscheidung, die ihr trefft.

Die Demo bis zum Umfallen gespielt? Keine Sorge, die Vollversion von Quarantine Zone: The Last Check enthält eine ganze Reihe ansteckender neuer Features, darunter:

Nutzt das neue tragbare Röntgengerät, um die inneren Organe einer Person nach Anzeichen einer Infektion zu scannen oder zu prüfen, ob sie Schmuggelware dort versteckt, wo die Sonne nicht scheint

Mit dem neuen Metiascope könnt ihr die Augen der Menschen auf Anzeichen des Virus untersuchen oder diese gleich mit dem neuen medizinischen Reflexhammer testen, ob sie gesunde Reflexe haben

Untersucht Überlebende mit unbekannten Symptomen im Labor, um gefährliche neue Anzeichen des Virus zu entdecken

Schickt Zombies in einen Käfig und füttert sie mit Leichen. Nicht nur zum Spaß: Die Regierung zahlt dafür ordentlich

Mit dem neuen Basisverwaltungs-Interface behaltet ihr alles aus der Vogelperspektive im Blick und verwaltet alle Ressourcen über eine einzige Oberfläche

Und viele weitere Verbesserungen an der Verteidigung und dem gesamten Spielerlebnis

Seit seiner Enthüllung im letzten Jahr hat sich Brigadas Zombie-Checkpoint-Sim zu einem der meist erwarteten Spiele auf dem PC entwickelt – und das Warten hat jetzt endlich ein Ende.