Xbox Game Pass: Quests Leitfaden und Anleitung KW 08/2022

Heute stellen wir euch einen Xbox Game Pass Quests Leitfaden samt Anleitung der KW 08/2022 vor. Die neue Quests-Woche läuft vom 22. Februar bis zum 28. Februar 2022.

Xbox Game Pass Quests KW 08/2022 Leitfaden

Quest: Spielen 0/1.

Spiel: One Piece Pirate Warriors 4

Punkte: 25 Punkte

Damit ihr die Quest abschließen könnt, reicht ein einfacher Start des Spiels bereits aus. Der schnellste Weg die Quest abzuschließen ist das Spiel über die Cloud zu starten. Einfach die Xbox Game Pass App auf eurem Smartphone auswählen, die Quest suchen und dort auf „Spieldetails“ gehen. Dort findet ihr nun einen Button „Spielen“ drückt, darauf wartet kurz ab und die Quest wird erledigt sein. Alternativ kann man das Spiel auch über die Xbox-Cloud starten.

Quest: Spielen 0/1

Spiel: Pupperazi

Punkte: 25 Punkte

Damit ihr die Quest abschließen könnt, reicht ein einfacher Start des Spiels bereits aus. Der schnellste Weg die Quest abzuschließen ist das Spiel über die Cloud zu starten. Einfach die Xbox Game Pass App auf eurem Smartphone auswählen, die Quest suchen und dort auf „Spieldetails“ gehen. Dort findet ihr einen Button „Spielen“ drückt, darauf wartet kurz ab und die Quest wird erledigt sein. Alternativ kann man das Spiel auch über die Xbox-Cloud starten.

Quest: Individuelle Gestaltung – 3 Game Pass Spiele spielen oder 3 Erfolge im Game Pass Games erzielen

Spiel: Optional

Punkte: 10 Punkte

Anleitung: Am einfachsten ist es hier die Game Pass Spiele zu spielen. Ein kurzer Start reicht schon aus, damit es gezählt wird. Jede Woche gibt es zwei Spiele wo ihr Rewards Punkte sammeln könnt, wenn ihr diese macht habt ihr bereits zwei von drei Spielen. Sucht euch noch ein Spiel aus, was ihr eventuell bereits auf der Xbox habt oder installiert zusätzlich noch ein kleines Spiel, um die Punkte zu bekommen. Um sich eine Installation zu ersparen, funktioniert auch ein Spiel aus der Cloud mit der Game Pass App.

Quest: Verdiene Sie einen Erfolg in Game Pass – 1 Game Pass Erfolg freischalten

Spiel: Optional

Punkte: 10 Punkte

Anleitung: Einfach in einem Game Pass Spiel einen Erfolg freischalten. Am einfachsten bei Rocket League, Descenders, ARK oder sonstige Indie-Spiele.

Quest: Tägliche Quest – Erledigt 4 tägliche Quests

Spiel: Optional

Punkte: 10 Punkte

Anleitung: Die Quest schafft man in zwei Tagen. Meldet euch auf der mobilen App (Xbox Game Pass App auf dem Handy) an und startet einfach kurz ein Xbox Game Pass Spiel auf der Xbox oder aber auch auf dem Handy via Cloud. Macht dies zweimal und die Quest ist erledigt.

