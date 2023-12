Xbox Game Pass: Quests Leitfaden und Anleitung KW 51/2023

Autor:, in / Xbox Game Pass

Heute stellen wir euch einen Xbox Game Pass Quests Leitfaden samt Anleitung der KW 51/2023 vor. Die neue Quests-Woche läuft vom 19. Dezember bis zum 26. Dezember 2023.

Xbox Game Pass Quests KW 51/2023 Leitfaden

Quest: 200 Follower gewinnen

Spiel: Watch Dogs 2

Punkte: 250 Punkte

Information: Zeitlich bedingt haben wir es nicht geschafft ein neues Video für die Quest zu erstellen. Da es diese Quest aber schon einmal gab, fügen wir für euch im Anhang die Quest ein. Das Prinzip bleibt gleich, auch der Lösungsweg zur Quest. Anhand der Timeline könnt ihr, falls nicht, geschehen das Tutorial überspringen, die alle neuen Spieler absolvieren müssen.

Quest: Erzielen Sie einen Erfolg in Game Pass

Spiel: Optional

Punkte: 5 Punkte

Für diese Quest müsst ihr einen Erfolg erzielen bei einem Spiel, was aktuell im Game Pass gelistet ist. Dort bieten sich folgende Spiele an, Age of Empires II, ARK, Bugsnax, Dreamlight Valley oder eben auch kleine Indie Games. Wir von XboxDynasty haben für euch bereits 2 Videos erstellt, wo ihr sehen könnt wie und wo ihr einfach täglich einen Erfolg holen könnt.







Quest: Verdienen Sie Ihr Weiterkommen – 3 Game Pass Spiele spielen oder 3 Erfolge im Game Pass Games erzielen

Spiel: Optional

Punkte: 10 Punkte

Anleitung: Am einfachsten ist es hier die Game Pass Spiele zu spielen. Ein kurzer Start reicht schon aus, damit es gezählt wird. Jede Woche gibt es zwei Spiele, wo ihr Rewards Punkte sammeln könnt, wenn ihr diese macht habt ihr bereits zwei von drei Spielen. Sucht euch noch ein Spiel aus, was ihr eventuell bereits auf der Xbox habt oder installiert zusätzlich noch ein kleines Spiel, um die Punkte zu bekommen. Um sich eine Installation zu ersparen, funktioniert auch ein Spiel aus der Cloud mit der Game Pass App.

Quest: Wöchentliche Quest – Erledigen Sie 3 tägliche Aufträge

Spiel: Optional

Punkte: 10 Punkte

Anleitung: Für diese Quest müsst ihr nun an 3 verschieden Tagen in der Woche ein Xbox Game Pass Spiel auf der Xbox starten. Macht dies an 3 Tagen und die Quest ist erledigt.

