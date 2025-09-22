Xbox Game Pass: Rekordinvestition sichert noch mehr Top-Spiele für Abonnenten

Xbox Game Pass wächst 2025 stärker denn je. Laut Chris Charla, dem Leiter von ID@Xbox, hat der Aboservice in diesem Jahr die größte Investition seiner Geschichte erhalten.
Mehr als 150 Partner haben bereits neue Deals abgeschlossen, und die Mehrheit der Entwickler, die ihre Spiele im Xbox Game Pass hatten, möchte auch zukünftige Titel über den Service veröffentlichen.
Schon 2024 arbeitete Xbox mit über 50 Teams zusammen, die ihren ersten Game Pass-Deal abgeschlossen hatten. 2025 wurde diese Entwicklung noch weiter beschleunigt.
Trotz Kritik von Branchenkennern wie Pete Hines zeigt sich, dass der Dienst nicht nur profitabel ist, sondern auch von Publishern und Entwicklern breit unterstützt wird.
Für Abonnenten bedeutet das ein stetig wachsendes und vielfältiges Spieleangebot. In diesem Jahr sind bereits Hits wie Clair Obscur: Expedition 33, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Assassin’s Creed Mirage, Gears of War: Reloaded, Grounded 2 und Hollow Knight: Silksong erschienen.
Und die kommenden Monate sehen mit Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 und Call of Duty: Black Ops 7 ebenfalls stark aus.
Dito. Selbst bei meiner Preis Erhöhung. Für mich ist der gamepass perfekt. Letzte Spiel das ich gekauft hatte war ewig her
Diese Entwicklung spricht eindeutig für den Gamepass, obwohl er so schlecht geredet wurde und sich angeblich für die Publisher nicht lohnt. Über 150 Partner hört sich da ganz anders an 👍🏻
Gamepass ist hervorragend 💚
Und da wird ständig der GamePass als Stigmata für die Gaming Branche betitelt .
Wäre es für die Studios und Publisher wirklich so ein extremes Problem , würden nicht mehr Partner ihren Weg dorthin finden , sondern weniger.
Ein Ryan oder Ybara scheinen wohl nicht damit klar zu kommen das es das beste Preis/ Leistungs Angebot in der Branche ist
Solange der Großteil des Umsatz der Gamingbranche von einer Handvoll Spiele generiert wird soll mir keiner sagen, dass die Schuld für schlechtere/ wenige kreative Spiele am GP liegt.
Bin bisher sehr zufrieden mit dem GP, werd ihn weiterhin behalten 😅 top games zu nem top Preis 🐙
Viele spiele gehen ja auch ohne den Gamepass heutzutage unter, wenn sie nicht die Kohle haben für Marketing.
Ich hab bis Juli 26 noch GPU und muss dann überlegen was ich nehme.
Kaufe die meisten Spiele eh die ich will, aber deank GP kann ich den Kauf hinauszögern oder auf eine Goty Version warten.
Indiana Jones und Atomfall hätte ich mir ohne GP definitiv schon längst geholt.
genau wurde immer schlecht geredet, die Zahlen lügen nie Chico ^^