Xbox Game Pass: Rekordinvestition sichert noch mehr Top-Spiele für Abonnenten

ID@Xbox-Chef: „Die meisten Partner wollen ihre nächsten Spiele auch in Game Pass bringen“. Rekordinvestition sichert noch mehr Top-Spiele für Xbox Game Pass-Abonnenten!

Xbox Game Pass wächst 2025 stärker denn je. Laut Chris Charla, dem Leiter von ID@Xbox, hat der Aboservice in diesem Jahr die größte Investition seiner Geschichte erhalten.

Mehr als 150 Partner haben bereits neue Deals abgeschlossen, und die Mehrheit der Entwickler, die ihre Spiele im Xbox Game Pass hatten, möchte auch zukünftige Titel über den Service veröffentlichen.

Schon 2024 arbeitete Xbox mit über 50 Teams zusammen, die ihren ersten Game Pass-Deal abgeschlossen hatten. 2025 wurde diese Entwicklung noch weiter beschleunigt.

Trotz Kritik von Branchenkennern wie Pete Hines zeigt sich, dass der Dienst nicht nur profitabel ist, sondern auch von Publishern und Entwicklern breit unterstützt wird.

Für Abonnenten bedeutet das ein stetig wachsendes und vielfältiges Spieleangebot. In diesem Jahr sind bereits Hits wie Clair Obscur: Expedition 33, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Assassin’s Creed Mirage, Gears of War: Reloaded, Grounded 2 und Hollow Knight: Silksong erschienen.

Und die kommenden Monate sehen mit Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 und Call of Duty: Black Ops 7 ebenfalls stark aus.