Xbox Game Pass: Retro Classics knackt 100‑Spiele‑Marke – neue Kulttitel angekündigt

Über 1 Million Spieler feiern Retro Classics im Xbox Game Pass – jetzt kommen weitere Klassiker wie Sky Patrol, Keystone Kapers und Rise of the Dragon hinzu.

Retro‑Gaming boomt – und Xbox sorgt dafür, dass die Klassiker nicht in Vergessenheit geraten. Gemeinsam mit Antstream Arcade bringt Microsoft immer mehr Retro‑Hits auf moderne Geräte.

Die Retro Classics‑Kollektion im Xbox Game Pass umfasst inzwischen über 100 Spiele, und die Community wächst rasant: Mehr als 1 Million Spieler haben bereits reingeschaut.

Jetzt wurden weitere Titel angekündigt, die bald zur Sammlung stoßen.

Bald neu in Retro Classics

Die nächsten vier Neuzugänge decken verschiedene Retro‑Epochen und Genres ab:

Sky Patrol

Keystone Kapers

Laser Gates

Rise of the Dragon

Damit wächst die Bibliothek weiter – und bietet eine Mischung aus Arcade‑Action, Adventure‑Kult und nostalgischen Klassikern.

Xbox Game Pass‑Abonnenten können sich zusätzlich auf wöchentliche Turniere, Community‑Challenges und eine stetig wachsende Auswahl an Activision‑ und Blizzard‑Klassikern freuen. Die Retro Classics‑Kollektion wird kontinuierlich erweitert – und bietet damit immer mehr Gründe, regelmäßig vorbeizuschauen.