Xbox Game Pass: Retro Classics wächst weiter im Abo

Retro-Offensive bei Xbox: Kultspiele feiern ihr Comeback auf modernen Plattformen und im Xbox Game Pass-Abonnement!

Xbox baut das Angebot von Retro Classics weiter aus und sorgt gemeinsam mit Antstream Arcade dafür, dass legendäre Spieleklassiker auch auf modernen Geräten erhalten bleiben.

Über den Xbox Game Pass erhalten Spieler Zugriff auf eine stetig wachsende Sammlung klassischer Games, die speziell für aktuelle Xbox-Konsolen, Windows-PCs und weitere unterstützte Geräte optimiert wurden. Das Ziel ist klar: zeitlose Spiele sollen nicht in Vergessenheit geraten, sondern für neue und erfahrene Spieler gleichermaßen verfügbar bleiben.

Bereits mehr als eine Million Spieler haben sich in die Retro Classics gestürzt und nutzen das Angebot, um bekannte Titel aus vergangenen Gaming-Generationen neu zu entdecken.

Die Sammlung verbindet nostalgisches Gameplay mit moderner Technik und macht klassische Spiele ohne zusätzliche Hardware oder originale Datenträger spielbar. Damit wird Retro-Gaming nahtlos in das Xbox-Ökosystem integriert und über den Game Pass einer breiten Spielerschaft zugänglich gemacht.

Ab sofort wird das Retro-Classics-Angebot erneut erweitert. Weitere Klassiker stoßen zur Sammlung hinzu und ergänzen das bestehende Line-up, das bereits zahlreiche ikonische Spiele umfasst.

  • Codename: Iceman
  • Plaque Attack
  • Police Quest 2
  • Space Shuttle

Die neuen Titel erscheinen direkt innerhalb von Retro Classics und können ohne Zusatzkosten von aktiven Game-Pass-Abonnenten gespielt werden. Fortschritt, Spielkomfort und Zugänglichkeit stehen dabei im Fokus, ohne den ursprünglichen Charakter der Spiele zu verändern.

Mit Retro Classics setzen Xbox und Antstream Arcade ein klares Zeichen für den Erhalt der Videospielgeschichte. Klassische Games werden nicht nur archiviert, sondern aktiv spielbar gehalten und an moderne Plattformen angepasst.

Für Xbox-Spieler bedeutet das noch mehr Vielfalt im Xbox Game Pass, eine wachsende Retro-Bibliothek und die Möglichkeit, Gaming-Geschichte jederzeit neu zu erleben.

  1. DerOpaZockt 76860 XP Tastenakrobat Level 3 | 17.12.2025 - 08:40 Uhr

    Dieser Bereich der Retro Spiele ist für mich so etwas für Zwischendurch. Mal ne halbe Stunde abschalten und einfach mal ein Retro Spiel zocken. So in etwas macht das für mich Sinn.

  2. reen14490 10920 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.12.2025 - 08:56 Uhr

    Der Bereich könnte von meiner Seite aus auch gerne reduziert werden und um modernere Spiele steigen. Aber andere haben sicherlich vielviel Spaß mit dieser Art games 😊

    • xXCickXx 112790 XP Scorpio King Rang 2 | 17.12.2025 - 09:02 Uhr
      Antwort auf reen14490

      Ich spiele gerne zwischendurch ein paar Runden ein paar Klassiker meiner Kindheit und bin dankbar dass die Spiele leichter zugänglich gemacht werden. Ich nicht meine alten Schätze ausgraben muss und mit Adaptern hantieren, die soviel kosten wie ein modernes Spiel

  3. Knappe 04 106425 XP Hardcore User | 17.12.2025 - 09:10 Uhr

    Ich spiele gerne mal zwischendurch, schade das das Spiel Phönix nicht dabei ist.

  4. SnakeForce 85 33965 XP Bobby Car Geisterfahrer | 17.12.2025 - 09:26 Uhr

    Da ich langsam alt werde, finde ich das mega gut, dass man einfach nochmal in die Klassiker reinschauen kann, immer her damit und mehr da rein. 🙂

