Xbox Game Pass: Retro Classics wächst weiter im Abo

Retro-Offensive bei Xbox: Kultspiele feiern ihr Comeback auf modernen Plattformen und im Xbox Game Pass-Abonnement!

Xbox baut das Angebot von Retro Classics weiter aus und sorgt gemeinsam mit Antstream Arcade dafür, dass legendäre Spieleklassiker auch auf modernen Geräten erhalten bleiben.

Über den Xbox Game Pass erhalten Spieler Zugriff auf eine stetig wachsende Sammlung klassischer Games, die speziell für aktuelle Xbox-Konsolen, Windows-PCs und weitere unterstützte Geräte optimiert wurden. Das Ziel ist klar: zeitlose Spiele sollen nicht in Vergessenheit geraten, sondern für neue und erfahrene Spieler gleichermaßen verfügbar bleiben.

Bereits mehr als eine Million Spieler haben sich in die Retro Classics gestürzt und nutzen das Angebot, um bekannte Titel aus vergangenen Gaming-Generationen neu zu entdecken.

Die Sammlung verbindet nostalgisches Gameplay mit moderner Technik und macht klassische Spiele ohne zusätzliche Hardware oder originale Datenträger spielbar. Damit wird Retro-Gaming nahtlos in das Xbox-Ökosystem integriert und über den Game Pass einer breiten Spielerschaft zugänglich gemacht.

Ab sofort wird das Retro-Classics-Angebot erneut erweitert. Weitere Klassiker stoßen zur Sammlung hinzu und ergänzen das bestehende Line-up, das bereits zahlreiche ikonische Spiele umfasst.

Codename: Iceman

Plaque Attack

Police Quest 2

Space Shuttle

Die neuen Titel erscheinen direkt innerhalb von Retro Classics und können ohne Zusatzkosten von aktiven Game-Pass-Abonnenten gespielt werden. Fortschritt, Spielkomfort und Zugänglichkeit stehen dabei im Fokus, ohne den ursprünglichen Charakter der Spiele zu verändern.

Mit Retro Classics setzen Xbox und Antstream Arcade ein klares Zeichen für den Erhalt der Videospielgeschichte. Klassische Games werden nicht nur archiviert, sondern aktiv spielbar gehalten und an moderne Plattformen angepasst.

Für Xbox-Spieler bedeutet das noch mehr Vielfalt im Xbox Game Pass, eine wachsende Retro-Bibliothek und die Möglichkeit, Gaming-Geschichte jederzeit neu zu erleben.