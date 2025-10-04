Xbox Game Pass: Riesige Verluste durch Call of Duty im Abo

Bericht zeigt massive Umsatzeinbußen für Microsoft nach Integration von Call of Duty in den Xbox Game Pass!

Ein neuer Bericht von Bloomberg legt nahe, dass Microsoft durch die Integration von Call of Duty in den Xbox Game Pass einen erheblichen Umsatzrückgang verzeichnet hat.

Laut aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern, die mit Bloomberg sprachen, habe der Konzern im vergangenen Jahr rund 300 Millionen US-Dollar an Verkäufen auf Konsole und PC eingebüßt.

Besonders auffällig ist, dass ein Großteil der Verkäufe von Call of Duty: Black Ops 6 nur auf der PlayStation stattgefunden hat. Zahlen von IGN zufolge entfielen 86 Prozent der Verkäufe auf Sonys Plattform. Diese Entwicklung unterstreicht die Abhängigkeit der Marke Call of Duty vom PlayStation-Ökosystem und verdeutlicht, dass die erhoffte Umsatzsteigerung durch die Aufnahme in den Game Pass für Microsoft ausgeblieben ist.

Bloomberg berichtet zudem, dass Microsofts Finanzchefin Amy Hood das Xbox-Team angewiesen habe, neue Wege zur Steigerung der Profitabilität zu finden. Die jüngste Preiserhöhung beim Xbox Game Pass wird in diesem Zusammenhang als direkte Reaktion auf die finanziellen Verluste gewertet.

Trotz positiver Prognosen für kommende Titel wie Ninja Gaiden 4 und The Outer Worlds 2 bleibt unklar, ob die Investitionen in den Game Pass langfristig den gewünschten finanziellen Erfolg bringen können.

Für Microsoft stellt die Situation eine Herausforderung dar, da sowohl die Preiserhöhungen als auch die aktuelle Kündigungswelle von Abonnements zusätzlichen Druck erzeugen.